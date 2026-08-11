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Принцеса Амалія в яскравій сорочці та білих джинсах з’явилася на заході у Німеччині
Нідерландська принцеса Катаріна-Амалія відвідала відкриття Чемпіонату світу FEI 2026 в Ахені, в Німеччині.
Чемпіонат світу FEI — це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні, що проходить у Allianz Park.
У розпал спекотного серпня, коли практично всі члени королівських сімей перебувають у відпустці, принцеса Амалія Нідерландська знову з’явилася в Ахені на зустрічі з іншими членами королівських сімей, з якими її об’єднує пристрасть до кінного спорту.
Одна з них — інфанта Єлена, а інша — Зара Тіндалл, племінниця короля Чарльза ІІІ. Усі троє відвідають відкриття Чемпіонату світу з кінного спорту у вівторок.
Дочка короля і королеви Нідерландів прибула до кінноспортивного центру за кілька годин до важливого королівського заходу, на якому Амалія з’явиться в одній з чудових карет з королівських стайнь, у більш офіційному вбранні. Але зараз, для прогулянки територією, вона обрала повсякденний стиль, використовуючи базові речі, які є в кожному гардеробі, пише vanitatis.
Вбрання принцеси Оранської складалося з білих штанів прямого крою і червоної сорочки з вишивкою від Sézáne, а взута вона була в замшеві кросівки модель Handball Spezial від Adidas. Образ Амалія доповнила двома золотими браслетами, один із них був із літерою «А», каблучкою та коричневою сумкою на плечі DeMellier London. Також вона одягла тонкий золотий ланцюжок на шию та золоті сережки у вуха, волосся розпустила та зробила легкий макіяж.