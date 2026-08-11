Король Філіп VI та королева Летиція зробили емоційну заяву

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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Іспанська королівська родина вкотре продемонструвала свої тісні історичні та емоційні зв'язки з Латинською Америкою. У світлі руйнівного землетрусу, який стався в Колумбії кілька годин тому і залишив після себе трагічні жертви, поранення і серйозні матеріальні втрати, король Філіп VI і королева Летиція направили термінове офіційне послання президенту Абелардо де ла Еспріельє.

У телеграмі король і королева висловили глибоке потрясіння, що охопило Іспанію у зв'язку зі звісткою, наголосивши на людській трагедії тих, хто втратив близьких.

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Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

«Ми хочемо висловити наші найщиріші та сердечні співчуття сім'ям жертв, народу та владі Колумбії, і сподіваємося на якнайшвидше та повне одужання постраждалих», — заявили вони від свого імені та від імені всієї нації.

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Реакція короля і королеви підтверджує міцність дипломатичних і братніх зв'язків, що об'єднують обидві країни, в той час як абсолютний пріоритет колумбійської влади зосереджено на наданні допомоги постраждалим, координації роботи служб екстреної допомоги та закладення основ для відновлення країни.

Нагадаємо, король Філіп VI і королева Летиція перебувають зараз у відпустці, яку вони традиційно проводять у Пальма-де-Майорці.

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