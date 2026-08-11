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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Король Филипп VI и королева Летиция сделали эмоциональное заявление

Король Филипп VI и королева Летиция сосредоточили внимание на человеческой трагедии и выразили глубочайшую обеспокоенность судьбой 164 испанцев, которые до сих пор числятся пропавшими без вести после землетрясения в Колумбии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Испанская королевская семья в очередной раз продемонстрировала свои тесные исторические и эмоциональные связи с Латинской Америкой. В свете разрушительного землетрясения, произошедшего в Колумбии несколько часов назад и оставившего после себя трагические жертвы, ранения и серьезные материальные потери, король Филипп VI и королева Летиция направили срочное официальное послание высшему должностному лицу страны, президенту Абелардо де ла Эсприэлье.

В телеграмме король и королева выразили глубокое потрясение, охватившее Испанию в связи с известием, подчеркнув человеческую трагедию тех, кто потерял близких.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

«Мы хотим выразить наши самые искренние и сердечные соболезнования семьям жертв, народу и властям Колумбии, и надеемся на скорейшее и полное выздоровление пострадавших», — заявили они от своего имени и от имени всей нации.

Реакция короля и королевы подтверждает прочность дипломатических и братских связей, объединяющих обе страны, в то время как абсолютный приоритет колумбийских властей сосредоточен на оказании помощи пострадавшим, координации работы служб экстренной помощи и закладке основ для восстановления страны.

Напомним, король Филипп VI и королева Летиция находятся сейчас в отпуске, который они традиционно проводят в Пальма-де-Майорке.

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