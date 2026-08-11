ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

В белой футболке, кожаных кедах и с сединой: звезда сериала "Беверли-Хиллз" Брайан Остин Грин на киномероприятии

Актер появился на премьере фильма в простом повседневном наряде.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Брайан Остин Грин

Брайан Остин Грин / © Getty Images

Звезда телесериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин посетил премьеру фильма Warner Bros. «Конец Оук-стрит», которая состоялась в Бербанке, Калифорния. Для появления на мероприятии актер выбрал удобный наряд.

На нем была базовая белая футболка с короткими рукавами, которая подчеркнула его татуировки на руках. Брайан сочел ее с темно-оливковыми брюками прямого кроя с подвернутыми штанинами.

Брайан Остин Грин / © Getty Images

Брайан Остин Грин / © Getty Images

Грин дополнил свой наряд коричневыми кожаными кедами на белой подошве. На запястье у актера были яркие плетеные браслеты, а в руке он держал очки.

Брайан Остин Грин / © Associated Press

Брайан Остин Грин / © Associated Press

Грин сделал короткую укладку и продемонстрировал аккуратно подстриженную бороду с сединой.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie