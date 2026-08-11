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- Шоу-бизнес
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В белой футболке, кожаных кедах и с сединой: звезда сериала "Беверли-Хиллз" Брайан Остин Грин на киномероприятии
Актер появился на премьере фильма в простом повседневном наряде.
Звезда телесериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин посетил премьеру фильма Warner Bros. «Конец Оук-стрит», которая состоялась в Бербанке, Калифорния. Для появления на мероприятии актер выбрал удобный наряд.
На нем была базовая белая футболка с короткими рукавами, которая подчеркнула его татуировки на руках. Брайан сочел ее с темно-оливковыми брюками прямого кроя с подвернутыми штанинами.
Грин дополнил свой наряд коричневыми кожаными кедами на белой подошве. На запястье у актера были яркие плетеные браслеты, а в руке он держал очки.
Грин сделал короткую укладку и продемонстрировал аккуратно подстриженную бороду с сединой.