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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1 хв

У білій футболці, шкіряних кедах і з сивиною: зірка "Беверлі-Гіллз" Браян Остін Грін на кіноподії

Актор з’явився на прем’єрі фільму у простому повсякденному образі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Браян Остін Грін

Браян Остін Грін / © Getty Images

Зірка телесеріалу 90-х «Беверлі-Гіллз, 90210» Браян Остін Грін відвідав прем’єру фільму Warner Bros. «Кінець Оук-Стріт», яка відбулася у Бербанку, Каліфорнія. Для появи на заході актор обрав комфортний аутфіт.

На ньому була базова біла футболка з короткими рукавами, яка підкреслила його татуювання а руках. Її Браян поєднав із темно-оливковими штанями прямого крою з підкоченими холошами.

Браян Остін Грін / © Getty Images

Браян Остін Грін / © Getty Images

Вбрання Грін доповнив коричневими шкіряними кедами на білій підошві. На зап’ясті актора були яскраві плетені браслети, а в руці він тримав окуляри.

Браян Остін Грін / © Associated Press

Браян Остін Грін / © Associated Press

Грін зробив коротке укладання та продемонстрував акуратно підстрижену бороду з сивиною.

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