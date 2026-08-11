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- Шоу-бізнес
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У білій футболці, шкіряних кедах і з сивиною: зірка "Беверлі-Гіллз" Браян Остін Грін на кіноподії
Актор з’явився на прем’єрі фільму у простому повсякденному образі.
Зірка телесеріалу 90-х «Беверлі-Гіллз, 90210» Браян Остін Грін відвідав прем’єру фільму Warner Bros. «Кінець Оук-Стріт», яка відбулася у Бербанку, Каліфорнія. Для появи на заході актор обрав комфортний аутфіт.
На ньому була базова біла футболка з короткими рукавами, яка підкреслила його татуювання а руках. Її Браян поєднав із темно-оливковими штанями прямого крою з підкоченими холошами.
Вбрання Грін доповнив коричневими шкіряними кедами на білій підошві. На зап’ясті актора були яскраві плетені браслети, а в руці він тримав окуляри.
Грін зробив коротке укладання та продемонстрував акуратно підстрижену бороду з сивиною.