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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1988
Час на прочитання
2 хв

Меган Маркл у купальнику скопіювала принцесу Діану: експертка назвала одну цікаву деталь

Меган Маркл на початку цього місяця ділилася фотографіями зі святкування свого 45-річчя, зокрема показала знімок в купальнику і те, як вона стрибає в басейн.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

У Instagram Меган розмістила два знімки, на яких вона стрибає до басейну, тримаючи в руках букет повітряних куль. Фотографія біля басейну тепер порівнюється з напрочуд схожим знімком її покійної свекрухи, принцеси Діани, і деякі критики стверджують, що це було зроблено навмисно.

Експертка з мови тіла Ріаннон О'Доного вивчила обидві світлини та розкрила приховані послання, які вони передають.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Слід зазначити два важливі моменти, що стосуються стрибка Меган у басейні порівняно зі стрибком покійної принцеси Діани. По-перше, рух ніг говорить саме за себе. Вони сповнені рішучості та оптимізму, демонструють бажання рухатися вперед».

Експертка із мови тіла пояснила: «Зазвичай люди тримають ноги разом для стрибка. Ноги, прямі чи зігнуті, найчастіше зчеплені в єдине ціле, що створює більш комфортні та природні відчуття для стрибуна та забезпечує більш передбачуване занурення у воду», — цитує її слова express. «Цікаво, що принцеса Діана виражала таким стрибком свій невтомний оптимістичний погляд на життя, але вкрай малоймовірно, що Меган скопіювала це ненавмисно. Це мало бути заздалегідь сплановано».

Принцеса Діана, липень 1997 року / © Getty Images

Принцеса Діана, липень 1997 року / © Getty Images

Принцеса Діана, липень 1997 року / © Getty Images

Принцеса Діана, липень 1997 року / © Getty Images

Через кілька днів після святкування дня народження Меган разом із чоловіком принцом Гаррі вирушила до Канади на благодійний вечір, де з'явилася у вечірній сукні та сережках своєї покійної свекрухи.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

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