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- Шоу-бізнес
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Ефектна Дженніфер Лопес позувала в шовковій білизні
Зірка продемонструвала чудову фізичну форму.
57-річна співачка, актриса, продюсерка та бізнес-леді — Дженніфер Лопес — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позувала у сміливому образі.
Зірка приміряла молочний комплект шовкової білизни, який доповнила білими слінгбеками в чорну цятку, білою маленькою сумочкою, в’язаною косинкою та сонцезахисними окулярами.
«Сезон Левів триває», — підписала знімки Дженніфер, маючи на увазі свій знак зодіаку.
Шанувальники співачки не могли не зазначити її чудову фізичну форму та рельєфний прес. У коментарях під фото вони залишили їй чимало компліментів.
Нагадаємо, що раніше Дженніфер Лопес разом зі своїми дітьми-близнюками відпочивала в Італії.