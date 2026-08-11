ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
341
Час на прочитання
1 хв

Ефектна Дженніфер Лопес позувала в шовковій білизні

Зірка продемонструвала чудову фізичну форму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

57-річна співачка, актриса, продюсерка та бізнес-леді — Дженніфер Лопес — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позувала у сміливому образі.

Зірка приміряла молочний комплект шовкової білизни, який доповнила білими слінгбеками в чорну цятку, білою маленькою сумочкою, в’язаною косинкою та сонцезахисними окулярами.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

«Сезон Левів триває», — підписала знімки Дженніфер, маючи на увазі свій знак зодіаку.

Шанувальники співачки не могли не зазначити її чудову фізичну форму та рельєфний прес. У коментарях під фото вони залишили їй чимало компліментів.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, що раніше Дженніфер Лопес разом зі своїми дітьми-близнюками відпочивала в Італії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie