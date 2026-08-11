Ефектна Дженніфер Лопес позувала в шовковій білизні

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

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57-річна співачка, актриса, продюсерка та бізнес-леді — Дженніфер Лопес — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позувала у сміливому образі.

Зірка приміряла молочний комплект шовкової білизни, який доповнила білими слінгбеками в чорну цятку, білою маленькою сумочкою, в’язаною косинкою та сонцезахисними окулярами.

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Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

«Сезон Левів триває», — підписала знімки Дженніфер, маючи на увазі свій знак зодіаку.

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Шанувальники співачки не могли не зазначити її чудову фізичну форму та рельєфний прес. У коментарях під фото вони залишили їй чимало компліментів.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, що раніше Дженніфер Лопес разом зі своїми дітьми-близнюками відпочивала в Італії.

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