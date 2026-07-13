Дженніфер Лопес у мінішортах та босоніжках на шпильці потрапила під приціл папараці

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Знаменитість прогулювалася Парижем і потрапила під приціл фотографів. Одягнена цього дня Джей Ло була в ультракороткі бежеві шорти та об'ємну блузку з рукавами-кльош, рюшами та з численними зав'язками. Взула співачка прозорі босоніжки на підборах.

На обличчі Лопес були сонцезахисні окуляри з декором, волосся вона зібрала в пучок і одягла обруч. Також на шиї у знаменитості був золотий ланцюжок з кулоном, на якому було написано «mama». На обличчі співачка мала макіяж.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Раніше ми показували, як Дженніфер Лопес без бюстгальтера вразила на показі Zuhair Murad.

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