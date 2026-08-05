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Її сукня була з прозорими смужками: королева Іспанії у вишуканому образі з’явилася на прийомі
Коли сукня розкішного крою, але стриманого кольору, кількох золотих деталей достатньо, щоб доповнити образ.
Король та королева Іспанії традиційно оселилися на острові Майорка у своїй літній резиденції та влаштували традиційний прийом. У той час як принцеса Леонор, інфанта Софія та королева Софія обрали веселі вбрання з принтами, королева Летиція залишилася вірною стриманій елегантності.
На прийомі королева з’явилася у легкій білій сукні, яка була одночасно романтично, сучасною та надзвичайно вишуканою. Вбрання було від бренду Sybilla, а тканина його була виконана в смужку, де непрозорі смуги чергувалися з напівпрозорими. Модель також мала V-подібний виріз, рукави три чверті та досить приталену талію.
Як уже стало традицією, королева зробила ставку на стримані аксесуари, адже доповнила образ босоніжками золотистого відтінку на широких підборах від Aquazzura.
Нагадаємо, що минулої неділі, 2 серпня, під час церемонії закриття 16-го кінофестивалю Atlantida Mallorca, одного з фестивалів, які королева намагається ніколи не пропустити, вона дебютувала у приголомшливій сукні міді, яка захопила всіх через крій та ефектність.