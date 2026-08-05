Її сукня була з прозорими смужками: королева Іспанії у вишуканому образі з’явилася на прийомі

Королева Летиція та король Філіп / © Getty Images

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Король та королева Іспанії традиційно оселилися на острові Майорка у своїй літній резиденції та влаштували традиційний прийом. У той час як принцеса Леонор, інфанта Софія та королева Софія обрали веселі вбрання з принтами, королева Летиція залишилася вірною стриманій елегантності.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

На прийомі королева з’явилася у легкій білій сукні, яка була одночасно романтично, сучасною та надзвичайно вишуканою. Вбрання було від бренду Sybilla, а тканина його була виконана в смужку, де непрозорі смуги чергувалися з напівпрозорими. Модель також мала V-подібний виріз, рукави три чверті та досить приталену талію.

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Королева Летиція та король Філіп / © Getty Images

Як уже стало традицією, королева зробила ставку на стримані аксесуари, адже доповнила образ босоніжками золотистого відтінку на широких підборах від Aquazzura.

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Нагадаємо, що минулої неділі, 2 серпня, під час церемонії закриття 16-го кінофестивалю Atlantida Mallorca, одного з фестивалів, які королева намагається ніколи не пропустити, вона дебютувала у приголомшливій сукні міді, яка захопила всіх через крій та ефектність.

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