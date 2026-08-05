ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Її сукня була з прозорими смужками: королева Іспанії у вишуканому образі з’явилася на прийомі

Коли сукня розкішного крою, але стриманого кольору, кількох золотих деталей достатньо, щоб доповнити образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Летиція та король Філіп

Королева Летиція та король Філіп / © Getty Images

Король та королева Іспанії традиційно оселилися на острові Майорка у своїй літній резиденції та влаштували традиційний прийом. У той час як принцеса Леонор, інфанта Софія та королева Софія обрали веселі вбрання з принтами, королева Летиція залишилася вірною стриманій елегантності.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

На прийомі королева з’явилася у легкій білій сукні, яка була одночасно романтично, сучасною та надзвичайно вишуканою. Вбрання було від бренду Sybilla, а тканина його була виконана в смужку, де непрозорі смуги чергувалися з напівпрозорими. Модель також мала V-подібний виріз, рукави три чверті та досить приталену талію.

Королева Летиція та король Філіп / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп / © Getty Images

Як уже стало традицією, королева зробила ставку на стримані аксесуари, адже доповнила образ босоніжками золотистого відтінку на широких підборах від Aquazzura.

Нагадаємо, що минулої неділі, 2 серпня, під час церемонії закриття 16-го кінофестивалю Atlantida Mallorca, одного з фестивалів, які королева намагається ніколи не пропустити, вона дебютувала у приголомшливій сукні міді, яка захопила всіх через крій та ефектність.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie