Том Голланд стане найдорожчим Людиною-павуком в історії: названо його приголомшливий гонорар

Том Голланд / © скриншот

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Голлівудський актор Том Голланд після прем’єри нового фільму про Людину-павука претендує на рекордний гонорар, який може зробити його найдорожчим Пітером Паркером в історії кіно.

Гучний успіх нової стрічки про супергероя вже позначився не лише на касових зборах, а й на фінансових перспективах її головної зірки. Західні медіа повідомляють, що після потужного старту фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» Том Голланд претендує на рекордний гонорар. За попередніми оцінками, актор може заробити від 20 до 25 мільйонів доларів. Водночас значну частину суми становитимуть бонуси, які безпосередньо залежать від результатів прокату. Якщо інтерес глядачів не згасатиме, підсумкова виплата може виявитися ще більшою.

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За інформацією Daily Mail, Том Голланд може отримати від 20 до 25 мільйонів доларів за участь у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день», а остаточна сума залежатиме від касового успіху стрічки.

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Том Голланд / © скриншот

Такий контракт став логічним продовженням стрімкого злету кар’єри актора у кіновсесвіті Marvel. Адже ще кілька років тому його заробітки були в десятки разів меншими. Дебют Голланда у ролі Пітера Паркера в картині «Капітан Америка: Громадянська війна» приніс йому близько 250 тисяч доларів. Уже після виходу сольного фільму «Людина-павук: Повернення додому» його гонорар зріс приблизно до 1,5 мільйона доларів завдяки преміям за успішний прокат. Наступні частини франшизи лише зміцнили його статус: за «Людину-павука: Далеко від дому» він, за оцінками, отримав близько 4 мільйонів, а за блокбастер «Немає шляху додому» — уже приблизно 10 мільйонів доларів.

Якщо прогнозовані виплати підтвердяться, Том Голланд офіційно стане найдорожчим виконавцем ролі Людини-павука в історії кіно.

Том Голланд / © скриншот

Для порівняння, попередні зірки культової франшизи отримували значно скромніші суми. Ендрю Гарфілд, за даними західної преси, заробив близько 500 тисяч доларів за перший фільм і приблизно 1-2 мільйони — за продовження. Тобі Магуайр, який першим зіграв Пітера Паркера на великому екрані 2002 року, отримав за дебютну стрічку близько 4 мільйонів доларів. На той час це був дуже високий гонорар, однак нині ці цифри вже поступаються сучасним контрактам супергеройських зірок.

Ендрю Гарфілд, Том Голланд та Тобі Магуайр / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Зендея вперше відреагувала на гучні чутки про шлюб з Томом Голландом.

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