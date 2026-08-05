Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП: усі деталі справи і перша заява дипломатки (оновлено)

Ольга Стефанішина. / © Ольга Стефанішина

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НАБУ і САП повідомили про нову підозру колишній пані посол України у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у пресслужбі Центру протидії корупції.

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Наразі у Вищому антикорупційному суді розглядають питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Зазначається, що сторона захисту просила провести судове засідання у закритому режимі.

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‎ВАКС обирає запобіжний захід Стефанішиній. / © Центр протидії корупції

У ЦПК наголошують, що Стефанішина раніше вже отримувала підозру у справі НАБУ, де фігурує соратниця Януковича Олена Лукаш. Зараз ця справа слухається у ВАКС.

Реакція Стефанішиної

Ольга Стефанішина заявила, що від початку її роботи у медіа «регулярно» з’являлася інформація про процесуальні дії правоохоронних органів, у яких згадувалося її ім’я. Вона наголосила, мовляв, спокійно ставиться до цієї ситуації, а суспільний резонанс навколо справи назвала «бурею в склянці води».

Вона зазначила, що ситуацію щодо нерухомості, вона вже коментувала понад рік тому, а також після перших публікацій у ЗМІ самостійно надала журналістам необхідні документи щодо квартири, навколо якої виникали запитання.

«Понад десять років я віддала служінню державі. Дехто поквапився уявити, що моя дипломатична служба за океаном стане для мене зручною відстанню від незручних запитань. Але, місію успішно завершено, і я в Україні, щоб відповідати тут. Відстань не буде ні захистом, ні виправданням. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію», — йдеться у заяві Стефанішиної.

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Що відомо про підозру

Водночас журналіст Михайло Ткач з посиланням на власні джерела повідомив, що їй пред’явлено підозру у незаконному збагаченні.

«Ольга Стефанішина, за інформацією джерел „УП“ у політичних колах, отримала від НАБУ і САП підозру у незаконному збагаченні», — йдеться у повідомленні.

Згодом у Центр протидії корупції підтвердили, що йдеться про незаконне збагачення. Зокрема, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив про факти набуття майна «іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної».

Зазначається, що Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, витрачену на їхній ремонт готівку, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Mercedes, що був записаний на підлеглого.

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Окрім того, зазначається, що витрати перевищують доходи і заощадження дипломатки. Сумарна вартість набутих за півтора роки активів склала 13,9 млн грн.

«Серед джерел доходів були зарплата, відшкодування за відрядження та аліменти. Готівка з рахунків не знімалась, продажу майна чи позик не було», — йдеться у повідомленні.

Звільнення Стефанішиної

3 серпня президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки.

За кілька днів до появи указу дипломатка заявила, що сама вирішила залишити посаду через розслідування, пов’язані з її майном. Мовляв, це було власне рішення, хоча президент просив її продовжити роботу.

Причиною такого кроку Стефанішина назвала публічні звинувачення щодо можливого конфлікту інтересів в Україні та нібито порушень під час декларування статків. Вона також заявила про готовність особисто приїхати до Києва, щоб відповісти на всі запитання правоохоронців і суспільства.

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