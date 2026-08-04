Був на Балі одночасно з підозрюваним: ексбійця KRAKEN перевіряють у справі про вбивство Комарова

Гліб Новостройний / © Telegram Костянтина Немічева

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Слідчі органи України вивчають можливу причетність колишнього військовослужбовця підрозділу KRAKEN Гліба Новостройного до вбивства Ігоря Комарова на острові Балі в Індонезії.

Про це повідомили джерела «Української правди».

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За даними слідства, Новостройний у період від 31 січня до 19 лютого 2026 року перебував на Балі. У цей же час на території індонезійського острова перебував його давній друг Денис Галушко, якого нині оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу.

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Повідомляється, що зафіксовано, що вони одночасно перебували на Балі та синхронно залишили його територію. Саме в цей період індонезійські правоохоронці офіційно повідомили Галушку про підозру у вбивстві Ігоря Комарова.

Як зазначають джерела УП, після повернення в Україну Новостройний близько двох тижнів перебував за місцем проживання, уникаючи контактів і не виходячи з помешкання. Також у виданні додали, що 30 липня його затримали в Києві за підозрою у вчиненні правопорушень за іншими статтями Кримінального кодексу, після чого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у підозрюваного мобільний телефон, у якому виявили докази його перебування на Балі та можливої причетності до жорстокого вбивства Комарова.

«На сьогодні правоохоронними органами України терміново готується міжнародне правове доручення для передавання отриманої інформації правоохоронцям Балі та отримання додаткових доказів щодо можливої причетності Гліба Новостройного до вбивства Ігоря Комарова», — зазначає співрозмовник видання.

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Важливо: джерела ТСН.ua в ГУР розповідають, що Гліб Новостройний наразі не має жодного стосунку до відомства.

«Новостройний Гліб Сергійович, 02.08.1991 р.н., 24.02.2022 зарахований до списків військової частини "Кракен" та проходив службу на посаді співробітника в званні солдат», — йдеться в повідомленні джерел ТСН.ua в ГУР.

У відомстві уточнили, що Новостройного виключили зі списків військової частини «Кракен» 23 жовтня 2025 року за станом здоров’я.

Вбивство українця Комарова на Балі — останні новини

Нагадаємо, у лютому 2026 року на Балі викрали двох українців — Єрмака Петровського та Ігоря Комарова, які є синами бізнесменів із Дніпра. Петровський зміг втекти, а Комарова катували та вимагали за нього викуп у 10 мільйонів доларів.

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У березні стало відомо, що поліція України та Індонезії розслідує викрадення і вбивство 28-річного Ігоря Комарова.

Тоді ж Інтерпол на запит Індонезії оголосив у розшук п’ятьох підозрюваних, серед яких троє — українці. Проте імені Гліба Новостройного в тому списку не було.

До слова, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану, ексбійцю спецпідрозділу KRAKEN Глібу Новостройному з позивним «Дніпрянин».

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