Еліта Кремля під прицілом: вибух у ресторані Москви оголив катастрофічні прогалини в безпеці

Кремль / © Pixabay

Реклама

Прагнення президента Росії Володимира Путіна зберегти ілюзію мирного життя в Москві створило критичні прогалини у безпеці військової еліти. Смертельний вибух у ресторані оголив вразливість російських генералів перед асиметричними ударами.

Про це йдеться у статті Fox News із посиланням на думку аналітика.

Реклама

Ця оцінка пролунала після смертельного вибуху, що стався 1 серпня в елітному ресторані Москви, де, за даними ЗМІ, на приватному святкуванні перебував російський високий генерал. Декілька російських медіа повідомили, що ціллю атаки міг бути генерал-полковник Олександр Чайко, який керував російськими військами під час невдалої спроби захоплення Києва 2022 року, а нещодавно очолив Повітряно-космічні сили РФ. Водночас незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Реклама

Якщо Чайко справді був у ресторані, «це могло б свідчити про переконливий мотив для України», заявив доктор Марк Епіскопос, науковий співробітник із досліджень Євразії в Інституті Квінсі за відповідальне державне управління.

«Однак у Росії вже тривалий час точаться дискусії про те, що, попри численні подібні атаки, російська еліта і навіть військові продовжують нехтувати найкращими практиками [оперативної безпеки], влаштовуючи подібні вечірки», — сказав він.

Посольство Росії в Римі поклало відповідальність за атаку на Київ. У заяві від 2 серпня дипломатичне представництво назвало вибух «доказом того, що українська терористична зараза вже починає поширюватися».

Путін створює видимість стабільності у Москві, яку Україна змогла використати

«Інший чинник полягає в тому, що Путін доклав максимум зусиль, щоб зберегти відчуття „нормальності“ в Москві та Санкт-Петербурзі, створюючи видимість стабільності, яку Україна змогла використати», — додав Епіскопос.

Реклама

«Схоже, що на цьому заході був забезпечений досить високий рівень охорони, саме тому людину, яка несла вибухівку, за повідомленнями, зупинили та допитали біля входу», — зазначив експерт.

Російські слідчі не виключають, що жінка, яка доставила пакунок, могла не знати про його вміст, а вибуховий пристрій, імовірно, активували дистанційно.

«Спосіб, у який було здійснено цю атаку — дистанційно підірваний вибуховий пристрій, доставлений на місце цивільною особою, — також відповідає іншим убивствам у глибині російської території, які раніше приписували Україні. Серед них — генерал-лейтенант Ігор Кирилов, генерал-лейтенант Ярослав Москалик, генерал-лейтенант Фаніль Сарваров, прокремлівський блогер Владлен Татарський та інші», — сказав Епіскопос.

Станом на другу половину дня 3 серпня українська влада не робила офіційних заяв щодо вибуху в ресторані, так само як жодне угруповання не заявило про свою причетність до атаки.

Реклама

Україна стала піонером нового стилю асиметричної війни

За словами Епіскопоса, Україна дедалі частіше застосовує асиметричні методи ведення бойових дій, намагаючись компенсувати перевагу Росії в кількості військових і вогневих засобів.

«Україна стала піонером нового стилю асиметричної війни, який використовує її сильні сторони та слабкості Росії — відносно проникні кордони й величезну територію, яку важко контролювати, не кажучи вже про її захист. Територія України менша і порівняно краще контрольована, а розвідувальна інформація, яку вона отримує від західних партнерів, також відіграє тут важливу роль», — розповів експерт.

Епіскопос додав, що проведення подібних операцій є складнішим, адже Росія загалом покладається на свою перевагу у вогневій потужності, завдаючи авіаударів по важливих українських цілях, а не здійснюючи таємні ліквідації.

Вибух у ресторані Москви — що відомо

Нагадаємо, у центрі Москви в ресторані Balzi Rossi стався вибух, імовірною ціллю якого міг бути російський генерал-полковник Олександр Чайко, який святкував там 55-річчя. На закритому заході були присутні й інші високі офіцери та депутати.

Чайко перебуває під санкціями ЄС за пряму відповідальність за масові вбивства цивільних у Бучі на початку повномасштабної війни. Російська влада назвала подію терактом і розпочала розслідування.

За даними моніторингових пабліків та ЗМІ, внаслідок вибуху у ресторані Balzi Rossi постраждали 25-річна донька Чайка та загинув її 27-річний чоловік.

Новини партнерів