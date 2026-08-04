Росія запустила “Іскандер” та купу дронів з 5 напрямків, є “прильоти”: що і куди летить зараз (мапа)

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У ніч проти 4 серпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 136 безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами. ППО збила 117 дронів.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

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За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО знешкодила 117 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

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Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях. Також у трьох місцях впали уламки збитих дронів.

Станом на ранок повітряна атака триває — у небі ще перебувають ворожі безпілотники.

Де є загроза

Як інформують ПС:

БпЛА в напрямку Полтави зі сходу;

БпЛА у північно-західному районі Сумщини, курс на захід;

БпЛА на заході Харківщини, курс на Сумщину.

Нагадаємо, засновник компанії First Contact Валерій Боровик закликав українців не намагатися самостійно «вираховувати» російські повітряні атаки. За його словами, після кожного офіційного попередження про небезпеку потрібно одразу йти в укриття, особливо якщо поруч є діти. Експерт наголосив, що Росія постійно аналізує результати своїх ударів і роботу української ППО, тому передбачити характер чи час наступної атаки неможливо.

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