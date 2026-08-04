В Україні запроваджують нові паспорти для тварин: що потрібно знати та чи дійсні старі

Ветеринарний паспорт тварини / © Держпродспоживслужба

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В Україні запроваджують нові ветеринарні паспорти єдиного зразка з посиленим захистом від підробок. Документ містить повну інформацію про здоров’я тварини двома мовами та полегшує подорожі за кордон.

Про це повідомила Держпродспоживслужба.

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Запровадження ветеринарного паспорта нового зразка стало важливим етапом у вдосконаленні системи ветеринарної медицини в Україні. Єдина форма документа дозволяє уніфікувати облік даних про домашніх тварин, покращити якість ветеринарного супроводу та забезпечити ефективніший контроль за проведенням профілактичних заходів.

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«Оновлений документ також спрощує підтвердження ветеринарного статусу тварини під час подорожей, участі у виставках, передачі права власності чи отримання інших ветеринарних послуг», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби, головний державний ветеринарний інспектор України Володимир Кустуров.

Оновлення ветеринарного паспорта є частиною модернізації вітчизняної системи ветеринарної медицини та приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Новий ветеринарний паспорт в Україні — які дані він містить

Документ нового зразка встановлює єдиний підхід до оформлення ветеринарної документації, ведення історії здоров’я домашньої тварини та її ідентифікації. У ньому містяться відомості про:

ідентифікаційні дані тварини;

власника;

проведені вакцинації;

результати діагностичних досліджень;

лікування;

інші ветеринарно-профілактичні заходи.

Паспорт заповнюється українською та англійською мовами, що дозволяє використовувати його як на території України, так і за кордоном.

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Оновлений ветеринарний паспорт відрізняється не лише новим бланком. Він повністю відповідає чинним вимогам законодавства та є складником оновленої системи ветеринарної документації.

Ключові нововведення у паспортах для тварин

Серед ключових нововведень:

документ видається за єдиним зразком, затвердженим відповідно до нового законодавства;

кожен паспорт отримує унікальний ідентифікаційний номер, який містить код України (UA), серію та порядковий номер;

бланки виготовляють виключно поліграфічні підприємства відповідно до вимог Держпродспоживслужби, що гарантує їхню автентичність і захист від підроблення.

Чи дійсні старі ветеринарні паспорти?

Замінювати ветеринарні паспорти старого зразка не потрібно. Документи, оформлені відповідно до попереднього законодавства, залишаються чинними, тому власникам тварин не потрібно звертатися для їхнього переоформлення.

Наразі отримати ветеринарний паспорт нового зразка можна лише в державних установах ветеринарної медицини, які уповноважені видавати такі документи.

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Перед оформленням паспорта тварина має пройти клінічний огляд, бути ідентифікованою відповідно до вимог законодавства та мати всі необхідні ветеринарно-профілактичні обробки.

Детальні роз’яснення щодо оформлення ветеринарного паспорта, вимог до нього, зразків документа та інших практичних питань доступні у спеціальному розділі «Ветеринарний паспорт тварини» на вебпорталі Держпродспоживслужби.

До слова, в Україні немає єдиного закону про обов’язкову реєстрацію собак, тому ці правила встановлює місцева влада. У Києві узаконити улюбленця можна через ЦНАП, у Львові — через сайт lkpl, а в Одесі процедура менш чітка. Також доступна реєстрація через платформу Animal ID. За відсутність реєстрації передбачено штраф у розмірі 340-390 грн, тому власникам радять перевіряти актуальні правила на сайтах своїх міст.

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