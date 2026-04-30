ЄС запровадив обов’язкове чипування котів і собак: як зміняться правила для власників

Собака та кіт / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Євросоюз вводить обов’язкові мікрочипи для домашніх тварин. Це допоможе зупинити незаконний продаж тварин і краще про них дбати.

Про це пише BILD.

Згідно з новими нормами, після завершення перехідного періоду всі собаки та коти мають бути чиповані та внесені до національних баз даних, якими країни ЄС обмінюватимуться між собою. Це дозволить швидко знаходити власників зниклих тварин, навіть якщо вони перебувають за кордоном.

Реклама

Коли впровадять нові правила з чипування тварин

Для продавців і заводчиків - обов’язок чипувати тварин настане вже через чотири роки . З цього часу продаж нечіпованих собак чи котів буде заборонений.

Для власників собак - чипування вже наявних домашніх улюбленців стане обов’язковим через 10 років .

Для власників котів - термін на виконання вимоги становить 15 років .

Виняток - обов’язкове чипування не поширюватиметься на сільських котів.

Захист тварин від жорстокого розведення

Закон також встановлює юридичні вимоги до утримання тварин заводчиками. Зокрема, вводиться заборона на розведення порід з «екстремальними ознаками», що спричиняють фізичні страждання (наприклад, деформації морди у собак, які заважають диханню). Спеціальна комісія має розробити точні технічні критерії цих ознак до липня 2030 року.

За офіційною статистикою, наразі в ЄС налічується понад 72 мільйони собак та 83 мільйони котів. Щорічний обіг від торгівлі домашніми тваринами сягає близько 1,3 мільярда євро, і нові правила мають зробити цей ринок прозорішим та гуманнішим.

Новини партнерів