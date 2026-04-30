ЕС ввел обязательное чипирование кошек и собак: как изменятся правила для владельцев

Евросоюз вводит обязательные микрочипы для домашних животных. Это поможет остановить незаконную продажу животных и лучше о них заботиться.

Об этом пишет BILD.

Согласно новым нормам, после завершения переходного периода все собаки и кошки должны быть тронуты и внесены в национальные базы данных, которыми страны ЕС будут обмениваться между собой. Это позволит быстро находить владельцев пропавших животных, даже если они находятся за границей.

Когда внедрят новые правила по цепке животных

Для продавцов и заводчиков - обязанность трогать животных наступит уже через четыре года . С этого времени продажа нецепных собак или кошек будет запрещена.

Для владельцев собак - цепки уже имеющихся домашних любимцев станет обязательным через 10 лет .

Для владельцев кошек - срок выполнения требования составляет 15 лет .

Исключение – обязательное цепание не будет распространяться на сельских кошек.

Читайте также На сколько дней можно оставлять кота одного дома: ответ ветеринара

Защита животных от жестокого разведения

Закон также устанавливает юридические требования к содержанию животных заводчиками. В частности, вводится запрет на разведение пород с «экстремальными признаками», вызывающие физические страдания (например, деформации морды у мешающих дыханию собак). Специальная комиссия должна разработать точные технические критерии этих признаков до июля 2030 года.

По официальной статистике, в настоящее время в ЕС насчитывается более 72 миллионов собак и 83 миллиона кошек. Ежегодное обращение от торговли домашними животными составляет около 1,3 миллиарда евро, и новые правила должны сделать этот рынок более прозрачным и гуманным.

Напомним, домашние животные способны имитировать симптомы болезней или травм, в частности хромоту или угнетенное состояние. Ветеринар Алекс, известный в соцсетях, подчеркнул: такое поведение не случайно и имеет четкое объяснение.

