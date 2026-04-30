Мир
86
2 мин

ЕС ввел обязательное чипирование кошек и собак: как изменятся правила для владельцев

Европарламент принял закон об обязательном трогании кошек и собак в ЕС.

Руслана Сивак
Собака и кот

Собака и кот / © Фото из открытых источников

Евросоюз вводит обязательные микрочипы для домашних животных. Это поможет остановить незаконную продажу животных и лучше о них заботиться.

Об этом пишет BILD.

Согласно новым нормам, после завершения переходного периода все собаки и кошки должны быть тронуты и внесены в национальные базы данных, которыми страны ЕС будут обмениваться между собой. Это позволит быстро находить владельцев пропавших животных, даже если они находятся за границей.

Когда внедрят новые правила по цепке животных

  • Для продавцов и заводчиков - обязанность трогать животных наступит уже через четыре года. С этого времени продажа нецепных собак или кошек будет запрещена.

  • Для владельцев собак - цепки уже имеющихся домашних любимцев станет обязательным через 10 лет.

  • Для владельцев кошек - срок выполнения требования составляет 15 лет.

  • Исключение – обязательное цепание не будет распространяться на сельских кошек.

Защита животных от жестокого разведения

Закон также устанавливает юридические требования к содержанию животных заводчиками. В частности, вводится запрет на разведение пород с «экстремальными признаками», вызывающие физические страдания (например, деформации морды у мешающих дыханию собак). Специальная комиссия должна разработать точные технические критерии этих признаков до июля 2030 года.

По официальной статистике, в настоящее время в ЕС насчитывается более 72 миллионов собак и 83 миллиона кошек. Ежегодное обращение от торговли домашними животными составляет около 1,3 миллиарда евро, и новые правила должны сделать этот рынок более прозрачным и гуманным.

Напомним, домашние животные способны имитировать симптомы болезней или травм, в частности хромоту или угнетенное состояние. Ветеринар Алекс, известный в соцсетях, подчеркнул: такое поведение не случайно и имеет четкое объяснение.

