Ветеринар назвал 5 пород кошек, которых никогда не завел бы дома: причины удивили Сеть

Сфинкс / © Pexels

Ветеринар из Великобритании Бен, известный в соцсетях как Ben the Vet, назвал пять пород кошек, которых, по его словам, он никогда не завел бы дома из-за рисков для здоровья и сложностей в уходе. Его откровенное мнение вызвало бурное обсуждение среди любителей животных.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперт отметил, что это его личное мнение, сформированное за годы ветеринарной практики и работы с животными, которые имеют генетические проблемы.

В список попали кошки породы сфинкс. По словам ветеринара, отсутствие шерсти и часто укороченные или отсутствующие усы могут затруднять ориентацию в пространстве, общение и терморегуляцию. Также, по его словам, эти кошки чаще страдают сердечными заболеваниями и могут иметь меньшую продолжительность жизни.

Еще одна порода — манчкин. Из-за коротких лап, говорит Бен, у таких животных возможны проблемы с подвижностью, а также раннее развитие артрита.

Также ветеринар вспомнил шотландских вислоухих кошек. Несмотря на популярность породы, в частности среди знаменитостей, он предостерег, что характерная форма ушей связана с генетическим нарушением, которое может вызывать болезненные заболевания суставов в молодом возрасте.

В списке оказались и саванны — гибриды домашней кошки и дикого сервала. Ветеринар назвал их крупнее, сильнее и более инстинктивными, чем обычные домашние кошки, из-за чего содержать их в квартире или доме может быть непросто.

Пятой породой стали персидские коты, особенно с плоской мордочкой. По словам Бена, такая анатомическая особенность может приводить к проблемам с дыханием, глазами, частым инфекциям и трудностям с самостоятельным уходом.

Ветеринар подчеркнул, что при выборе домашнего любимца стоит ставить на первое место не внешность, а здоровье и качество жизни животного.

Его позицию поддержали и в британской организации по защите животных RSPCA, где отметили, что животных не следует разводить только ради необычного внешнего вида, пренебрегая их благополучием. В то же время в комментариях под видео развернулась дискуссия: часть пользователей согласилась с ветеринаром, а часть встала на защиту любимых пород.

Напомним, ранее эксперты выделили одну породу, которая чувствует себя максимально счастливой даже в ограниченном пространстве и не требует постоянного внимания.

