Какого кота лучше завести, живя в квартире: эксперты назвали породу

Жизнь в квартире не означает отказ от мечты стать владельцем кота. На самом деле, некоторые породы чувствуют себя по-настоящему счастливыми именно в уютной, ограниченной домашней обстановке.

Если вы ищете кота, который доволен тем, что занимается своими делами, не нуждаясь в постоянных развлечениях, эта порода может стать идеальным выбором.

«Британские короткошерстные кошки — спокойные и тихие, они идеально подходят для жизни в квартире», — отмечают эксперты. Такие животные способны часами проводить время в своем любимом месте, не создавая излишнего шума и не требуя внимания каждую минуту.

Особенностью британцев есть редкое сочетание преданности и независимости. Им нравится быть рядом с хозяевами, однако они не требуют интенсивных игр, которые в маленькой квартире могли бы привести к хаосу.

Они от природы очень уравновешены: не пытаются залезть на каждую полку или поверхность, не отличаются чрезмерной «болтливостью» и быстро привыкают к комфортному распорядку дня, которого стабильно придерживаются.

Что нужно котам для комфорта

Для счастья британской короткошерстной кошке нужно совсем немного. Им не нужно огромное количество дорогостоящей каждой мебели, которая загромождает пространство.

«На самом деле им нужно очень простое место: удобная полка или мягкое кошачье дерево, где они смогут уютно устроиться и наблюдать за миром с безопасного расстояния», — отмечают специалисты.

Размещение такого уголка у окна создаст для них идеальную зону наблюдения, где они будут проводить часы, чувствуя себя вполне счастливыми.

Для жителей многоквартирных домов такой темперамент бесценен. Британские коты очень хорошо адаптируются к окружающим. Типичные звуки квартирной жизни — соседи в коридоре или хлопанье дверей — их практически не беспокоят. Это надежные компаньоны, которые привносят спокойную энергию в дом.

С ними легко жить: они не капризны, не нуждаются в постоянной стимуляции и удовлетворяются базовыми потребностями, окруженными любовью хозяев.

Напомним, коты не только радуют хозяев, но и реально улучшают психическое и физическое состояние. Доказано, что общение с ними снижает стресс и укрепляет сердце.