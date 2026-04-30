Украли миллионы, предназначенные на дроны

В Украине разоблачили дельцов, присвоивших более 5,5 млн грн, предназначенных на дроны и средства РЭБ. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

«Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона в рамках программы „Нечестные закупки“ направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы лиц, которые в условиях военного положения незаконно завладели бюджетными средствами, предусмотренными на обеспечение военных подразделений FPV-дронами и средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, организатором является частный предприниматель, контролировавший девять предприятий.

«К схеме он привлек директора коммунального предприятия, который заключил два договора на поставку несуществующего оборудования, и директора двух предприятий, которые оформили фиктивные договоры и перечислили средства на подконтрольные организатору структуры. Преступный механизм реализовывался в рамках программы шефской помощи военным частям и правоохранительным органам на 2024 год за счет городской территориальной громады», — рассказали правоохранители.

По их данным, участники группы изготавливали поддельные письма якобы от воинских частей с просьбой о закупке техники. На основании этих документов городская военная администрация выделяла средства коммунальному предприятию на проведение закупок.

Новости партнеров