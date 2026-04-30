ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
540
Время на прочтение
1 мин

Украли миллионы, предназначенные на дроны

Правоохранители рассказали, как подозреваемые присвоили более 5 миллионов гривен, предназначенных на закупку дронов для военных.

Автор публикации
Игорь Серов
Комментарии
Присвоение средств, предназначенных на дроны

По данным правоохранителей, дельцы присвоили миллионы, предназначенные на дроны для военных / © ТСН

В Украине разоблачили дельцов, присвоивших более 5,5 млн грн, предназначенных на дроны и средства РЭБ. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

«Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона в рамках программы „Нечестные закупки“ направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы лиц, которые в условиях военного положения незаконно завладели бюджетными средствами, предусмотренными на обеспечение военных подразделений FPV-дронами и средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, организатором является частный предприниматель, контролировавший девять предприятий.

Правоохранители проводят следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители проводят следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

«К схеме он привлек директора коммунального предприятия, который заключил два договора на поставку несуществующего оборудования, и директора двух предприятий, которые оформили фиктивные договоры и перечислили средства на подконтрольные организатору структуры. Преступный механизм реализовывался в рамках программы шефской помощи военным частям и правоохранительным органам на 2024 год за счет городской территориальной громады», — рассказали правоохранители.

По их данным, участники группы изготавливали поддельные письма якобы от воинских частей с просьбой о закупке техники. На основании этих документов городская военная администрация выделяла средства коммунальному предприятию на проведение закупок.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
540
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie