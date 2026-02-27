На восстановлении Трипольской ТЭЦ украли более 50 миллионов: полиция разоблачила масштабную схему

Группа лиц присвоила более 50 млн грн на ремонте ТЭЦ / © Национальная полиция Украины

Нацполиция совместно с СБУ ликвидировала коррупционную аферу, связанную с восстановлением энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. Группа людей присвоила десятки миллионов гривен, выделенных на аварийные работы на Трипольской ТЭЦ.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как работала схема

Следствие установило, что к организации аферы причастны руководители двух подрядных организаций. Они искусственно завышали затраты на ремонтные работы:

закупали строительные материалы у подконтрольных компаний;

цены на товары были на 30% выше рыночных ;

на счета аффилированных фирм вывели и впоследствии обналичили около 50 миллионов гривен.

Результаты обысков и подозрения

В ходе следственных действий в офисах и помещениях фигурантов правоохранители обнаружили безоговорочные доказательства:

черновую документацию и компьютерную технику с подтверждениями махинаций;

мобильные телефоны;

наличные деньги на сумму более 19 миллионов гривен.

Группа лиц присвоила более 50 млн грн на ремонте ТЭЦ / © Национальная полиция Украины

В настоящее время шести участникам схемы уже сообщено о подозрении. За совершенное им грозит суровое наказание — до 12 лет заключения с обязательной конфискацией имущества.

Напомним, мониторы зафиксировали ночное движение крылатых ракет Х-22 «Буря» в сторону Трипольской ТЭС в 6:53 3 февраля. Уже через несколько минут произошли взрывы на объекте, а затем — еще две ракеты и три группы крылатых ракет на Триполье. Воздушные силы ВСУ подтвердили курс ракет на Трипольскую ТЭС в 6:57.