Зеленский объяснил, как россияне уничтожили Трипольскую ТЭС

Зеленский подчеркнул, что Украине не хватает помощи от союзников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты смогли уничтожить Трипольскую ТЭС из-за того, что у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS.

Он рассказал, что во время атаки летело 11 ракет.

"Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье", – рассказал президент.

По его словам, несмотря на то что союзники дают Украине ту или иную технику, но " с ней у нас дефицит".

Также Зеленский прокомментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отразили иранскую атаку. Он говорит, что Израиль сам не смог бы защититься от массированного удара с иранской стороны.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – добавил президент.

Напомним, 11 апреля, армия РФ массированно ударила по объектам энергетики. В частности, ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

Читайте также: