Дуда объяснил, почему решения Путина могут иметь роковые последствия / © Associated Press

Бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что длительное пребывание Владимира Путина у власти могло негативно повлиять на его способность объективно оценивать информацию и принимать решения.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Дуды, концентрация власти и длительное пребывание в должности президента может приводить к искажению восприятия реальности.

«Если ты президент и у тебя такая власть, ты получаешь уникальную информацию и огромное влияние. Но если занимать должность слишком долго, это плохо влияет на мышление», — отметил он.

Экс-президент Польши отметил, что в демократических странах обычно действует ограничение в виде двух президентских сроков во избежание чрезмерной концентрации власти.

Дуда также обратил внимание на риски так называемого «информационного пузыря», когда глава государства получает данные только из ограниченного круга источников, в частности, от спецслужб и советников.

«Президент может оказаться в ситуации, когда его информационное поле сужается, и возникает вопрос: кто кого контролирует — он систему или система его», — сказал политик.

По его мнению, в таких условиях лидер может терять критичность мышления, что иногда приводит к ошибочным решениям с серьезными последствиями.

«В результате принимаются решения, которые мир не понимает и которые могут иметь фатальные последствия. На мой взгляд, именно так произошло в случае вторжения в Украину», — добавил Дуда.

В то же время он отметил, что не может спрогнозировать, когда Владимир Путин покинет власть.

