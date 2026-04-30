Зірка "Голосу країни" Сасанчин після тривалого зникнення зі сцени розсекретив, чим займається зараз

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак та переможець «Голосу країни», який продав свій приз, Роман Сасанчин вперше за тривалий час з’явився на публічному заході.

Зірка побував на допрем’єрному показі фільму «Диявол носить Прада 2» у Києві. У коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром» Роман розповів, чим займається під час війни. З’ясувалося, що весь цей час артист вирішив дещо змістити власну кар’єру на другий план. Натомість переможець «Голосу країни» зізнався, що заробляє на створенні музики для інших.

«Мені 24 роки. На світських заходах доволі рідко, бо маю роботу й багато систематичності. Чесно, навіть мало часу на якийсь власний відпочинок. Зараз я працюю в студії звукозапису. Займаюсь створенням музики на замовлення і ще багато чого. Наприклад, працюю як сесійний музикант. Тобто в основному це музичні напрями», — розповів зірка в розмові з Анною Севастьяновою.

Та все ж музикант говорить, що переусвідомив творчий шлях і вже планує повертатися до власного музичного репертуару. Зокрема, готує новий альбом і обіцяє в майбутньому потішити фанів своїм поверненням на сцену.

«Раніше це було здебільшого для всіх, окрім себе. Та я розумію, що до цього треба повертатися. Вже поступово роблю невеличкий мініальбом. Не знаю, коли вийде, але це обов’язково вийде. Тобто є плани й щодо себе, а не лише інших», — заінтригував Роман.

Нагадаємо, нещодавно Роман Сасанчин відверто розповів про розлучення та чи платить аліменти доньці, яка з ексдружиною живе за кордоном.

