Масштабна пожежа вирує у курортному комплексі на Закарпатті: що трапилося (фото)
На Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в готелі. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів.
На території одного з курортів у селі Ізки сталася масштабна пожежа в дерев’яній будівлі готелю. Площа займання досягла 1000 квадратних метрів.
Про подію повідомили в ДСНС України.
За попередніми даними, вогонь швидко поширювався через сильні пориви вітру та специфіку матеріалів — будівля була повністю дерев’яною. Рятувальники зазначили, що процес ліквідації вогню значно ускладнювався відсутністю стабільного водопостачання на місці події.
Наразі тривають роботи з остаточного гасіння пожежі та з’ясування причин виникнення займання. Інформація про постраждалих уточнюється.
