Укрaїнa
96
1 хв

Масштабна пожежа вирує у курортному комплексі на Закарпатті: що трапилося (фото)

На Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в готелі. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів.

Руслана Сивак
На Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в готелі

На Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в готелі / © ДСНС України

На території одного з курортів у селі Ізки сталася масштабна пожежа в дерев’яній будівлі готелю. Площа займання досягла 1000 квадратних метрів.

Про подію повідомили в ДСНС України.

За попередніми даними, вогонь швидко поширювався через сильні пориви вітру та специфіку матеріалів — будівля була повністю дерев’яною. Рятувальники зазначили, що процес ліквідації вогню значно ускладнювався відсутністю стабільного водопостачання на місці події.

Наразі тривають роботи з остаточного гасіння пожежі та з’ясування причин виникнення займання. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у львівській багатоповерхівці на вулиці Юрія Липи стався вибух і почалася пожежа. Про це повідомили мерія та поліція. Усе трапилося у квартирі на восьмому поверсі — там навіть вибило стіну між кімнатами.

