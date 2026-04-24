Росіяни масовано атакували обласний центр України: страшні вибухи та загиблі

Дві людини загинули, 15 постраждали — внаслідок чергової нічної атаки російських терористів на Одесу. Ворог знову прицільно бив по житловому сектору міста. Один з ударів припав на триповерховий будинок, спалахнула пожежа. В іншому місці — зруйновано кілька двоповерхових будівель. Третій удар — спрямований на двоповерховий дім, де всередині і загинули люди. Там також півтора десятка пожильців довелося виводити на вулицю.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Росіяни атакували Одесу кількома хвилями

Цієї ночі ворог атакував Одесу кількома хвилями, запустивши по місту ударні «Шахеди». Після атаки поранення отримали п’ятнадцятеро людей, частина з них досі перебуває у цій лікарні. Медики розповіли про їхній стан.

«Шести особам була надана амбулаторна допомога, двоє знаходяться на стаціонарному лікуванні. Це акубаротравма, черепно-мозкова травма середньої важкості», — каже Олена Колоденко, голова департаменту охорони здоровʼя ОМР.

Влучання у внутрішній двір: диво-порятунок родини

На одній із локації зруйнована фактично уся частина внутрішнього двору. Безпілотник влучив просто в квартиру. Власницю житла та її родину врятувало лише те, що вони перебували на першому поверсі, другого після вибуху та пожежі не стало.

«Я була у ванній, а приліт був он туди у спальню кімнату. Мене привалило он тими плитами і мене сусіди-хлопці дістали звідти до приїзду рятувальників. Я не ховалася, я пральну машину завантажувала, моя уся родина була на першому поверсі. Вони отримали лише контузію, у дівчини перетинки полопали і трохи осколків є, а мені відірвало палець, але все інше нормально», — каже Ольга.

Її сусідка розповідає, що отримала поранення спини. До підвалу, який поряд, просто не встигли сховатися, бо ворог обрав такий час для атаки, коли люди міцно спали, щоб вбити якомога більшу кількість.

«У нас є підвал, але ми туди не ховалися, ми просто спали. Перший прильот я чула — десь поряд був, але ми не ховалися. А другий приліт прийшовся у сусідню квартиру, і вибухова хвиля знесла наші стіни, і усі вікна повилітали, і коридор знесло також. Ми живі і діти також, навіть не потрібна була госпіталізація, у мене склом лише спину зачепило», — каже Надія.

Трагедія в хостелі: загибель літньої пари

У сусідньому кварталі також пряме влучання «Шахеда» у будівлю місцевого хостелу. Другий поверх вибухом зруйнувало і порозкидало каміння по всьому двору. Спалахнула масштабна пожежа, яка перекинулася на сусідні будинки. Не усі люди встигли вийти з вогню, загинула подружня пара, пенсіонери віком 75 років.

«Було дуже гучно, спочатку був вибух, ну а потім все як у тумані. Ми вийшли — і все горіло, дуже сильно палало. Подружня пара… не знаю їх, я бачила тільки обгорілі тіла, все», — каже мешканка пошкодженого дому.

Мешканці хостелу намагалися врятувати власні речі. Зміг той, хто мешкав подалі від епіцентру вибуху.

Ліквідація наслідків удару

Не тільки гасили пожежу, а і допомагали евакуацією людей та тварин. У надзвичайників цієї ночі було дуже багато роботи.

«На місцях працювали психологи ДСНС, понад 50 людей звернулись до психологів. Ліквідацію наслідків дуже ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Це також небезпека для наших рятувальників, але саме в цей момент палали житлові будинки і люди були заблоковані у своїх квартирах, тому звичайно було прийнято рішення продовжувати роботу та рятувати людей», — каже Марина Аверіна, речниця ГУ ДСНС Одещини

Одразу після відбою тривоги розпочалася ліквідація наслідків, а коли розвиднілося, на місця прильотів прибули чи не усі комунальники міста.

На кожному об’єкті розгорнули і оперативні штаби, аби постраждалі люди змогли звернутися за допомогою та оформити документи щодо компенсації.

