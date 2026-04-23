Тривога розлуки у цуценят: які сигнали не можна ігнорувати господарям

Ветеринари з Великої Британії з’ясували, як розпізнати ранні ознаки тривоги розлуки у цуценят та які звички господарів можуть вплинути на розвиток цієї поведінки. Дослідження показало: спокійні виходи з дому та стримані повернення допомагають молодим собакам легше переносити самотність і більше відпочивати під час відсутності людей.

Про це повідомило видання Earth.com.

Авторка роботи Фіона К. Дейл аналізувала домашні відеозаписи цуценят, яких залишали самих упродовж перших місяців життя. Спостереження проводили у звичайних домашніх умовах, де щоденні виходи та повернення господарів формували для тварин повторювані емоційні сигнали. Науковці помітили чітку закономірність: що спокійніше поводився власник перед відходом і після повернення, то більше часу цуценя проводило у стані спокою або відпочинку.

Дослідники наголошують, що надмірно емоційні привітання після розлуки — стрибки, гавкіт, метушня чи збудження — можуть бути не лише проявом радості, а й ознакою підвищеного стресу. У ветеринарній поведінковій медицині це називають поведінкою, пов’язаною з розлукою. До тривожних сигналів також належать скиглення, псування речей, походи в туалет у недозволених місцях, постійне чекання біля дверей, задишка, облизування губ або неспокійна ходьба.

За даними опитування у Великій Британії 2024 року, 19% собак залишаються самі вдома на п’ять годин або більше. Саме тому раннє привчання до самостійності ветеринари вважають важливим для добробуту тварини.

У межах дослідження фахівці залучили 34 нових власників цуценят. Кожна родина отримала один із чотирьох пакетів рекомендацій ще до того, як забрати тварину додому. Одній групі дали загальні поради з догляду. Інші отримали інструкції щодо спокійних ритуалів виходу та повернення, поради щодо поступового привчання до самотності або комбінацію обох методів.

Після цього власники знімали поведінку своїх цуценят у чотирьох часових точках протягом шести місяців, а також під час короткого домашнього тесту на розлуку. Науковці уточнюють, що вибірка була невеликою, тому результати показують корисні закономірності, але не є універсальним правилом для всіх собак.

З’ясувалося, що цуценята, власникам яких рекомендували дотримуватися «спокійного режиму», більше часу лежали нерухомо та відпочивали. Ідея такого підходу полягає у тому, щоб зробити відхід і повернення звичайною частиною дня, без емоційних сплесків.

Також позитивний ефект мали фізичні вправи перед відходом і безпечні предмети для жування. Вони допомагали цуценятам швидше заспокоїтися після того, як у домі ставало тихо. Водночас дослідники зазначили: такі поради збільшували час відпочинку, але не завжди зменшували активні прояви стресу — гавкіт чи скиглення.

Поступове тренування самостійності також дало результат. Цей метод базується на звиканні: цуценя поступово вчиться розуміти, що відсутність господаря тимчасова і не становить загрози. У собак, з якими більше практикували такі вправи, було менше пасивних ознак тривоги, зокрема задишки чи облизування губ. Однак ефективність залежала від того, наскільки послідовно господарі виконували рекомендації.

Цікаво, що присутність іншого собаки в оселі іноді зменшувала рівень тривоги. У таких випадках у цуценят рідше спостерігали тихі ознаки занепокоєння під час відсутності людей. Водночас науковці застерігають: це не означає, що другий пес є універсальним рішенням, адже взаємини між тваринами можуть бути дуже різними.

Натомість популярна порада залишати ввімкненими телевізор чи радіо не показала однозначної користі. Під час коротких тестів цуценята з увімкненим фоновим шумом частіше демонстрували пасивне занепокоєння і рідше гралися чи шукали їжу.

Інше шестимісячне дослідження за участю 145 цуценят виявило, що 46,9% молодих собак демонстрували поведінку, пов’язану з розлукою, ще до досягнення шестимісячного віку. Також з’ясувалося, що надмірне роздратування господарів через небажану поведінку після повернення підвищувало ризик появи таких ознак вшестеро.

Крім того, використання аверсивного дресирування — методів, які лякають або завдають дискомфорту — також збільшувало ризик. Натомість стабільний режим сну та нічний вольєр могли мати захисний ефект, хоча ці висновки базуються на повідомленнях власників.

Фахівці радять починати профілактику ще до того, як ключі, взуття чи сумка стануть для цуценяти «тривожними сигналами». Короткі відлучення, спокійні повернення, фізична активність перед виходом і харчові головоломки можуть допомогти сформувати спокійнішу реакцію.

Якщо ж у собаки виникають травми, сильне руйнування речей або повторювані проблеми з туалетом під час самотності, ветеринари радять якнайшвидше звернутися до лікаря або кваліфікованого спеціаліста з поведінки тварин. Терпляче й послідовне привчання до самостійності може допомогти зберегти добробут тварини без зайвого стресу.

Нагадаємо, ветеринар назвав три найкращі породи собак для тих, хто заводить улюбленця вперше. Він пояснив, у чому їхні переваги.