Володимир Завадюк вперше розповів про конфлікт із Ольгою Фреймут: чи вдалося зіркам дійти примирення

Продюсер розкрив деталі сварки з колегою.

Анастасія Гребешко
Володимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Історія напружених стосунків продюсера Володимира Завадюка та ведучої Ольги Фреймут отримала новий поворот — зірка вперше поділився, чи їм вдалося відновити спілкування та чи є шанс на спільні проєкти в медіа.

Володимир Завадюк давно працює з топовими обличчями українського шоу-бізнесу та не раз запускав гучні проєкти. У свіжому випуску шоу «Тур зірками» ведуча прямо запитала, чи траплялися у нього конфлікти із зірками. Продюсер не став заперечувати й одразу дав зрозуміти: без напруги в індустрії не обходиться. За його словами, це частина процесу — іноді люди розходяться, але згодом знаходять шлях назад. І саме така історія сталася з Ольгою Фреймут. Хоча подробиці він залишив за кадром, сам факт примирення вже заінтригував.

«Ми з нею дуже сильно посварилися два роки тому. Але нещодавно вона мене розблокувала й написала, що знову готова попрацювати разом. І, можливо, я теж, бо я люблю Олю. Це наша особиста історія, нехай вона залишиться між нами. Ми нічого не підписували, просто і вона, і я — люди з непростими характерами», — поділився Завадюк.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Судячи з його слів, ініціатива відновити контакт належала саме Фреймут. Продюсер не приховує, що відкритий до діалогу, хоча остаточних рішень поки немає. Водночас він дав зрозуміти: попри минулі суперечки, професійна повага нікуди не зникла. І це залишає простір для потенційної співпраці.

Зазначимо, раніше Оля Фреймут зізнавалася, що хотіла б повернути на екрани культовий проєкт «Ревізор». Тож новий контакт із продюсером лише підливає масла у вогонь — і дає глядачам привід чекати на можливе перезавантаження улюбленого шоу.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна на тлі чуток про розрив дружби з Поляковою здивувала заявою про Христину Соловій.

