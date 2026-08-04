З тваринами до укриття можна, проте є купа "але": українцям нагадали правила під час тривоги

Укриття / © Associated Press

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Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. Таку можливість закріпили на законодавчому рівні ще 2024 року, коли Міністерство внутрішніх справ внесло відповідні зміни до вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.

Про це нагадала Держпродспоживслужба.

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У відомстві зазначають, що це рішення дозволяє людям не залишати своїх домашніх улюбленців без нагляду та не відмовлятися від евакуації до безпечного місця через заборону брати тварин із собою.

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Водночас власники повинні дотримуватися низки правил, аби перебування в укритті було безпечним і комфортним для всіх. Зокрема, собак необхідно тримати на повідці, а котів, дрібних собак та інших домашніх тварин — у переносках або спеціальних контейнерах. Також рекомендується мати із собою запас води й корму, ветеринарний паспорт (за наявності), необхідні ліки та засоби для прибирання за твариною. Крім того, тварину не можна залишати без нагляду.

Особливі вимоги діють для собак, які входять до переліку небезпечних порід, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Йдеться, зокрема, про американського піт-бультер’єра, американського стафордширського тер’єра, ротвейлера, добермана, кавказьку та середньоазіатську вівчарок, бульмастифа, тибетського мастифа, аргентинського та канарського догів, американську акіту та інші породи зі списку. У громадських місцях, зокрема в укриттях, такі собаки повинні перебувати на короткому повідці та в наморднику.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що навіть спокійна й добре навчена тварина може злякатися вибухів, сирен або великого скупчення людей. Саме тому дотримання правил є важливою умовою безпеки для всіх, хто перебуває в укритті.

Нагадаємо, під час масованих російських атак експерти закликають українців не зволікати та одразу спускатися в укриття після оголошення повітряної тривоги. Не варто намагатися самостійно передбачити час або напрямок удару. Росіяни, на жаль, постійно аналізують ситуацію та покращують результативність обстрілів.

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