Застосунок Telegram зник з App Store у всьому світі: в чому річ

Telegram / © pixabay.com

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Популярний месенджер Telegram ненадовго зник із App Store по всьому світу, спричинивши хвилю тривоги серед користувачів. Представники Apple офіційно назвали причину видалення застосунку після оперативної реакції розробників.

Про це повідомляє Cyber Security News.

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Після тимчасового зникнення Telegram з App Store користувачі соцмережі X почали масово ділитися скриншотами, на яких під час пошуку месенджера відображалося повідомлення «Цей застосунок наразі недоступний». Крім того, офіційна сторінка Telegram в App Store для багатьох користувачів показувала помилку «сторінку не знайдено».

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За наявною інформацією, збій стався 3 серпня і зачепив, серед іншого, американських користувачів. Це викликало занепокоєння серед світової аудиторії месенджера, яка, за даними компанії, налічує понад мільярд активних користувачів щомісяця.

Попри проблеми з App Store, уже встановлені версії Telegram працювали без змін. Власники iPhone та iPad, які раніше завантажили застосунок, могли й надалі користуватися ним без обмежень: надсилати повідомлення, переглядати канали та спілкуватися. Збій стосувався лише нових завантажень і повторного встановлення, через що нові користувачі або ті, хто видалив застосунок, тимчасово не могли інсталювати його.

Telegram тимчасово зник із App Store

На початку інциденту ні Apple, ні Telegram не коментували раптове зникнення застосунку з App Store, що спричинило хвилю припущень у соцмережах. Частина користувачів пов’язала ситуацію з нещодавнім жартом Telegram про так звані «файли Епштейна», однак жодного офіційного підтвердження цієї версії не було.

Також у матеріалі згадується, що російська влада висунула серйозні звинувачення проти генерального директора Telegram Павла Дурова. Його звинуватили у нібито сприянні терористичній діяльності та видали ордер на арешт.

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У соцмережах користувачі по-різному відреагували на зникнення Telegram з App Store. Частина висловлювала занепокоєння через можливі прояви цензури та обмеження свободи слова, тоді як інші почали обговорювати перехід на альтернативні месенджери, зокрема WhatsApp і Signal, якщо проблема не буде швидко вирішена.

У Telegram підтвердили відновлення доступу до застосунку

Збій виявився нетривалим. У Telegram підтвердили відновлення доступу до застосунку, заявивши: «Telegram відновлено в App Store, і незабаром він знову стане доступним для всіх користувачів».

Згодом офіційний акаунт компанії в X із гумором відреагував на ситуацію, опублікувавши повідомлення: «Повідомлення про мою смерть сильно перебільшені».

Після відновлення роботи незалежні перевірки підтвердили, що Telegram знову доступний для пошуку та завантаження в App Store.

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Причина видалення Telegram з App Store

Згодом представник Apple повідомив агентству Bloomberg: «Ми тимчасово видалили Telegram з App Store після того, як під час перевірки виявили контент, який порушував наші суворі правила щодо заборони матеріалів, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми. Застосунок було відновлено після того, як розробник оперативно видалив цей контент і заблокував користувача, який його опублікував».

Нагадаємо, у липні оператор доменної зони Чорногорії .me заблокував глобальний домен t.me, через що короткі посилання Telegram перестали відкриватися по всьому світу та спричинили тимчасові збої в роботі месенджера. Платформа згодом відновила роботу, тимчасово повернувшись до старого домену telegram.me, який використовувався до 2016 року.

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