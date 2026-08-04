Мовчіть або втратите виплати: у РФ залякують родини зниклих безвісти окупантів

У РФ залякують матерів та дружин зниклих військових

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Окупаційне командування 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ залякує родичів зниклих безвісти російських військових. Родинам російських окупантів погрожують кримінальним переслідуванням та позбавленням грошових виплат, якщо вони намагатимуться знайти своїх рідних.

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

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Родини російських військових опиняються під тиском та погрозами

Партизани посилаються на власні джерела у штабі 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ. За словами підпільників, у підрозділі, який наразі веде бойові дії в районі Гуляйполя на Запоріжжі (в/ч 51460), кількість зниклих безвісти вже вимірюється тисячами росіян.

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Командир бригади Дмитро Шабаєв, який очолив її 2025 року, ігнорує звернення та протести матерів і дружин російських військових та намагається приховати реальні масштаби втрат. Партизани додають, що цей командир встиг повністю знищити кілька особових складів власних батальйонів.

Для викривлення статистики командування масово переводить загиблих у статус зниклих безвісти. При цьому на родичів, які намагаються дізнатися правду, тиснуть російські силовики та контррозвідка. Жінкам прямо погрожують справами про «дискредитацію» армії та скасуванням усіх соціальних виплат.

Один з останніх подібних випадків стався наприкінці весни. 30 травня 2026 року Сили оборони України завдали точного удару по полігону «Приморський Посад» на окупованій частині Запорізької області, де перебували бійці 64-ї бригади. Тоді підрозділ втратив щонайменше 31 окупанта, однак 13 із них у штабі одразу ж «списали» як зниклих безвісти.

Саме 64-та ОМС-бригада ЗС РФ на початку повномасштабної війни скоїла звірства у Бучі та є однією з головних фігуранток розслідувань воєнних злочинів.

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Партизани продовжуватимуть збір інформації щодо всіх російських офіцерів, причетних до приховування втрат та знущань із людей. Інформацію про Дмитра Шабаєва та його підлеглих вже внесено до баз даних і передано відповідним українським структурам.

Росія кидає своїх і просить натомість полонених солдатів КНДР

Нагадаємо, російська сторона двічі просила обміняти двох північнокорейських військових, яких українські сили взяли в полон у Курській області. Водночас іншими іноземцями, які воювали на боці РФ і перебувають в українському полоні, росіяни не цікавляться та не подають щодо них жодних запитів.

Згідно з Третьою Женевською конвенцією діє принцип невидворення: якщо військовополонений відмовляється повертатися, а іншого юридичного механізму немає, Україна утримуватиме його стільки, скільки буде потрібно.

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