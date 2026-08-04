Велика біблійна річка стрімко висихає: у мережі заговорили про наближення апокаліпсиса

Річка Євфрат (ілюстративне фото)

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Рівень води в Євфраті, найдовшій річці Західної Азії, продовжує знижуватися через тривалі посухи, кліматичні зміни та надмірне використання водних ресурсів. На цьому тлі в мережі поширюються припущення, що обміління річки нібито може свідчити про здійснення біблійного пророцтва.

Про це пише Daily Star.

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Євфрат протікає територією Туреччини, Сирії та Іраку через регіон Родючого півмісяця, який вважають одним із центрів зародження стародавніх цивілізацій.

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Річка також посідає важливе місце в біблійній Книзі Одкровення. В одному з уривків ідеться про те, що вода у Великій річці Євфрат висохне, щоб відкрити шлях «царям зі Сходу».

Згідно з прогнозом, річка Євфрат пересохне до 2040 року. / © Getty Images

Деякі прихильники апокаліптичних пророцтв трактують цей фрагмент як передбачення того, що після пересихання Євфрату велике військо зі Сходу вирушить до місця останньої битви — Армагеддону.

Згадка про посуху та висихання вод також міститься у Книзі пророка Єремії. Через нинішнє обміління річки частина користувачів соцмереж переконана, що описані у Біблії події можуть відбуватися просто зараз.

Водночас науковці пояснюють зниження рівня Євфрату цілком земними причинами. Серед них — зміна клімату, зменшення кількості опадів, тривалі періоди спеки, будівництво дамб, використання води для сільського господарства та виснаження підземних запасів.

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Басейн Тигру та Євфрату втрачає воду

Дослідження NASA, оприлюднене 2013 року, показало, що басейни річок Тигр і Євфрат у період із 2003 до 2009 року втратили близько 117 мільйонів акр-футів прісної води, або приблизно 34 кубічні милі.

Близько 60% цих втрат припало на підземні води, які активно викачували з природних резервуарів.

У минулому Тигр і Євфрат забезпечували існування великих землеробських громад. Нині скорочення водних ресурсів створює загрозу для сільського господарства, постачання питної води та продовольчої безпеки мільйонів людей.

Міністерство водних ресурсів Іраку раніше попереджало, що без термінового втручання Євфрат може значно обміліти або навіть зникнути на території країни до 2040 року.

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Обміління загрожує хворобами та голодом

Зі зниженням рівня річки погіршується і якість води. Це створює сприятливі умови для поширення інфекційних захворювань.

Кліматичний активіст Насір Бакар заявив, що на тлі водної кризи в Іраку поширюються діарея, холера, черевний тиф, кір та інші захворювання.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень також повідомляв, що рівень води в Євфраті опустився до одного з найнижчих показників за весь час спостережень.

Попри поширені у мережі апокаліптичні трактування, наукових доказів зв’язку між обмілінням річки та біблійним пророцтвом немає. Фахівці пов’язують водну кризу насамперед із кліматичними змінами, посухами та масштабним споживанням води країнами регіону.

Ми також повідомляли, що через аномально низький рівень води на Дунаї та Саві в Сербії суттєво ускладнилося судноплавство, а показники вже перевищили історичний максимум 1909 року. Ситуація загрожує вантажним перевезенням і вимагає економії ресурсів від громадян.

Нагадаємо, на півночі Болгарії після того, як рівень води в річці Дунай опустився до історично низьких позначок, у руслі річки виявили рештки давнього мамонта.

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