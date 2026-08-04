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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
1 хв

Дуа Ліпа та Каллум Тернер уперше після одруження разом вийшли на червону доріжку

Подружнє життя цій парі неабияк пасує — вони просто сяяли.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Associated Press

Зовсім нещодавно пара зірок повернулася до повсякденних справ після свого розкішного весілля та романтичного медового місяця в Італії. Дуа Ліпа та Каллум Тернер з’явилася разом на прем’єрі романтичної комедії One Night Only («Лише одна ніч») у Нью-Йорку.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / © Associated Press

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / © Associated Press

Це був їхній перший спільний вихід на червону доріжку відтоді, як вони одружилися. Для цього особливого вишуканого вечора Дуа обрала чорну сукню, виготовлену на замовлення Модним домом Ferragamo.

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Приталений силует підкреслював її фігуру, а глибоке декольте і галтер у вигляді шарфа та прозорі елементи зробили образ доволі сміливим. Також у вбрання був шлейф і торочка на бедрах. Спина у сукні була відкритою.

Співачка доповнила образ сережками і золотим браслетом Bvlgari у вигляді змій. Довге волосся вона зібрала у високий кінський хвіст, дозволивши сукні та прикрасам залишатися головними акцентами образу.

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Каллум Тернер одягнув темно-синій двобортний костюм Louis Vuitton, поєднавши його з блідо-жовтою сорочкою, смугастою краваткою та класичними чорними туфлями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
646
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