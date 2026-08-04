Дуа Ліпа та Каллум Тернер уперше після одруження разом вийшли на червону доріжку

Дуа Ліпа / © Associated Press

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Зовсім нещодавно пара зірок повернулася до повсякденних справ після свого розкішного весілля та романтичного медового місяця в Італії. Дуа Ліпа та Каллум Тернер з’явилася разом на прем’єрі романтичної комедії One Night Only («Лише одна ніч») у Нью-Йорку.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / © Associated Press

Це був їхній перший спільний вихід на червону доріжку відтоді, як вони одружилися. Для цього особливого вишуканого вечора Дуа обрала чорну сукню, виготовлену на замовлення Модним домом Ferragamo.

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Дуа Ліпа / © Associated Press

Приталений силует підкреслював її фігуру, а глибоке декольте і галтер у вигляді шарфа та прозорі елементи зробили образ доволі сміливим. Також у вбрання був шлейф і торочка на бедрах. Спина у сукні була відкритою.

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Співачка доповнила образ сережками і золотим браслетом Bvlgari у вигляді змій. Довге волосся вона зібрала у високий кінський хвіст, дозволивши сукні та прикрасам залишатися головними акцентами образу.

Дуа Ліпа / © Associated Press

Каллум Тернер одягнув темно-синій двобортний костюм Louis Vuitton, поєднавши його з блідо-жовтою сорочкою, смугастою краваткою та класичними чорними туфлями.

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