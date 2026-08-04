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- Шоу-бізнес
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Дуа Ліпа та Каллум Тернер уперше після одруження разом вийшли на червону доріжку
Подружнє життя цій парі неабияк пасує — вони просто сяяли.
Зовсім нещодавно пара зірок повернулася до повсякденних справ після свого розкішного весілля та романтичного медового місяця в Італії. Дуа Ліпа та Каллум Тернер з’явилася разом на прем’єрі романтичної комедії One Night Only («Лише одна ніч») у Нью-Йорку.
Це був їхній перший спільний вихід на червону доріжку відтоді, як вони одружилися. Для цього особливого вишуканого вечора Дуа обрала чорну сукню, виготовлену на замовлення Модним домом Ferragamo.
Приталений силует підкреслював її фігуру, а глибоке декольте і галтер у вигляді шарфа та прозорі елементи зробили образ доволі сміливим. Також у вбрання був шлейф і торочка на бедрах. Спина у сукні була відкритою.
Співачка доповнила образ сережками і золотим браслетом Bvlgari у вигляді змій. Довге волосся вона зібрала у високий кінський хвіст, дозволивши сукні та прикрасам залишатися головними акцентами образу.
Каллум Тернер одягнув темно-синій двобортний костюм Louis Vuitton, поєднавши його з блідо-жовтою сорочкою, смугастою краваткою та класичними чорними туфлями.