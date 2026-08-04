У ніжній сукні з ажурними рукавами: японську принцесу Айко зазнімкували на вокзалі

Принцеса Айко / © Getty Images

Реклама

Японська принцеса Айко прибула на станцію Удзі-Ямада залізниці Кінтецу в місті Ісе, що у префектурі Міє. Вона привітно усміхалася тим, хто її зустрічав.

Для поїздки 24-річна принцеса обрала пастельно-жовту сукню міді А-силуету з круглим вирізом. Вбрання мало ажурні рукави до ліктів і пояс в тон з двома декоративними великими круглими ґудзиками.

Реклама

Принцеса Айко / © Getty Images

Сукню Айко поєднала зі світло-бежевими туфлями на стійких підборах і шкіряним клатчем у тон. У руках принцеса також тримала білі рукавички — традиційний аксесуар для офіційних виходів представниць японської імператорської родини.

Реклама

Айко зібрала волосся у низький хвіст, залишивши чубчик, а також зробила легкий макіяж з глянцевим блиском на губах. У вухах у неї були невеликі круглі сережки з перлинами, а на шиї — намисто з підвіскою-перлиною.

Нагадаємо, принцеса Айко у блідо-лавандовому вбранні з мереживом з’явилася на садовій вечірці.

Новини партнерів