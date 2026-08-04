На Україну чекає найважча зима від 2022-го: експерти попереджають, що Путін готує новий удар

Київ взимку. / © iStock

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Протягом останніх тижнів російські війська посилили ракетні удари по Україні. Ймовірно, з метою скористатися нестачею засобів для перехоплення балістичних ракет. Київ має тверезо оцінювати загрози найближчих місяців, адже занепокоєння викликає критичний дефіцит систем ППО.

Про це йдеться у матеріалі CNBC.

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Генеральна директорка українського виробника дронів «Fire Point» Ірина Терех заявляє, що країна повинна реалістично оцінювати загрозу, з якою доведеться зіткнутися в найближчі місяці. Атаки на енергетичну інфраструктуру можуть стати найскладнішим викликом війни. Особливо — з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони.

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«Зима наближається. Минула зима була дуже важкою для України та для великих міст загалом. Ця буде не легшою — і, ймовірно, буде ще важчою», — висловилася Терех.

Україна, як і раніше, значною мірою залежить від американської системи Patriot PAC-3 для перехоплення російської балістики навіть попри те, що вітчизняні компанії, зокрема «Fire Point», поспішають освоїти власні протиракетні технології.

«Ми намагаємося втиснути в кілька років програму, розробка якої зазвичай займає від 20 до 30 років. Втім, це не те, що можна зробити за три місяці до настання зими», — висловилася керівниця «Fire Point».

Системи Patriot для України

Видання наголошує, що президент США Дональд Трамп, який став більш прихильним до України, знову висловив сумніви щодо того, чи погодиться Вашингтон підтримати одну з найнагальніших вимог Києва. Днями у телефонному інтерв’ю Financial Times він заявив, мовляв, не вирішив, чи дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі класу «земля-повітря» Patriot.

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Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи застосування Росією балістики КНДР під час дару по селу Радушне біля Кривого Рогу, наголосив, що забезпечення Кижва ракетами для систем ППО, зокрема Patriot, є одним із головних пріоритетів.

Глава держави висловив сподівання, що партнери, насамперед США та європейські союзники, усвідомлюють: їхня допомога безпосередньо впливає на збереження людських життів.

Кадрові зміни в Кабміні

У статті зауважують, що минулого місяця, Зеленський затвердив колишнього гендиректора «Нафтогазу» Сергія Корецького новим прем’єр-міністром. Тоді президент заявив, що він допоможе захистити життя «і гарантуватиме, що ми переживемо зиму».

Керівник київського аналітичного центру «Центр безпеки та співробітництва України» Сергій Кузан, заявив, що деякі кадрові зміни в перестановці уряду, ймовірно, пов’язані саме з необхідністю підготовки до суворої зими.

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«Фактично, уряд було реформовано та оновлено, щоб перезавантажити інституційні процеси та покращити координацію між різними відомствами. Дійсно, як стверджував президент, головне завдання оновленого Кабінету Міністрів — забезпечити повну готовність енергетичної та безпекової інфраструктури до холодів», — наголосив Кузан.

Втім, не всі вважають, що четверта від початку повномасштабного вторгнення зміна складу уряду пов’язана саме з підготовкою до зими. За словами Кузана, ще у травні Зеленський попереджав про можливі кадрові рішення, якщо процес планування та виконання ключових завдань не стане швидшим і ефективнішим.

Путін ставить на удари по енергетиці

Експерти наголошують, що диктатор країни-агресорки Володимир Путін, найімовірніше, знову спробує використати зиму як зброю, завдаючи ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі. Експосол США в НАТО Курт Волкер вважає, що «фюрер» буде намагатися максимально посилити тиск на країну.

Водночас, за словами Волкера, який входить до дорадчої ради ДТЕК, нині Україна значно краще підготовлена до відбиття балістичних атак, ніж була торік. Він вважає, що захист енергетики цього опалювального сезону буде ефективнішим, хоча загроза масованих ударів залишається високою.

«Путін на довгостроковому шляху до поразки. Він не може встигати за втратами на полі бою. Україна руйнує потужності з переробки та експорту нафти, що виснажує бюджет Кремля. Путін боротиметься стільки, скільки зможе, не ризикуючи російською державою, але його можливості продовжувати це робити стають обмеженими», — пояснив Волкер.

На його переконання, Кремль продовжить атаки протягом зими, «вважаючи, що це може бути вигідним для Росії». Втім, висловився він, вже навесні диктатор «почне стикатися з жорсткими обмеженнями своєї агресивної війни та йому доведеться погодитися на припинення вогню».

Удари по території РФ

Аналітики вважають, що нещодавні удари України по важливих логістичних об’єктах Росії, зокрема складах маркетплейсу Wildberries, можуть бути частиною стратегії зі збільшення економічних втрат для російського бізнесу. Мета таких атак — створити умови, за яких Путін сяде за стіл переговорів.

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех наголосила, що Україна досі залежить від підтримки західних партнерів. Особливо — перед початком нових російських атак по об’єктах інфраструктури взимку.

«Ми бачимо, що світ любить допомагати переможцям, а не з жалю, бо почуття жалю триває дуже короткий час, і тоді хтось має зрозуміти, чи варта ставка», — сказала Терех.

За її словами, Україна вже не сприймає себе як жертву, однак для протистояння Росії їй і надалі потрібна допомога союзників.

«Ми не можемо боротися самостійно», — додала очільниця Fire Point.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив план примусу РФ до миру. Київ, заявив глава держави, докладе максимум зусиль, щоб завершити війну вже до початку зими. Водночас, додав він, важливим є дипломатичного тиску та санкцій з боку партнерів.

Раніше Зеленський зробив заяву про два сценарії розвитку війни на зиму. З його слів, йдеться або про мирні переговори з Росією, або про подальшу ескалацією війни. Водночас він наголосив, що українська влада розглядає завершення війни шляхом переговорів як пріоритетний сценарій.

Дата публікації 21:04, 26.07.26 Кількість переглядів 67 "Чорний лебідь" для Путіна: як несподівані удари по Wildberries обвалять економіку Росії

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