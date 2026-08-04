У Кремлі висунули нові умови щодо переговорів з Україною

Кремль. / © unsplash.com

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Росія цинічно заявляє, мовляв, «завжди відкрита» до переговорів щодо України. Водночас вкотре наголошує на своїх умовах.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін.

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Спочатку посадовець країни-агресорки зухвало звинуватив Україну, яка нібито «поводилася не послідовно» і «забороняла переговори». Згадав він і країни Заходу, кинувши на їхню адресу обвинувачення у «гібридній війні проти РФ», а також в «ультимативній тональності» і «неприйнятному діалозі»

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Згодом Галузін перейшов до ультиматумів Москви. З його слів, переговори буцімто можливі, але за умови «конструктивного та зрілого підходу з боку країн Заходу». Ба більше, додав він, цей підхід має бути «націлений на усунення причин конфлікту».

Водночас представник МЗС РФ пригрозив у путінській манері: якщо Кремль не побачить «готовності до виконання домовленостей», то Росія продовжить так звану «сво» — тобто війну.

За його словами, Москва і надалі має намір «досягати своїх цілей військовим шляхом», пояснюючи це необхідністю «усунення першопричин конфлікту» та «захисту своїх інтересів і людей».

Заяви РФ про «мир» — останні новини

Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не планують повертатися до переговорів - поки не будуть виконані вимоги держави-агресорки. Йдеться про ультиматум, який Володимир Путін озвучив під час виступу в МЗС ще влітку 2024-го. Зокрема, повне виведення ЗСУ із підконтрольних Києву районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Водночас депутат Державної думи РФ Віктор Соболєв нахабно заявив, що кінцевою метою так званої «спеціальної військової операції» є вихід російських військ до західних кордонів України. Що більше, висловився він, мовляв, не бачить підстав для завершення повномасштабної війни цього року.

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