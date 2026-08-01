У Кремлі назвали цинічну умову для відновлення переговорів про мир

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Попри нещодавню заяву державного секретаря США Марко Рубіо про готовність Вашингтона сприяти відновленню мирних переговорів між Україною та Росією, у Кремлі заявили, що не планують повертатися до переговорного процесу, поки не будуть виконані вимоги держави-агресорки.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські державні пропагандистські медіа.

Реклама

Речник Кремля, коментуючи публікації західних ЗМІ, стверджував, що Москва нібито залишається відкритою до дипломатичного врегулювання, однак лише на умовах, які раніше висунув президент РФ Володимир Путін.

Реклама

Пєсков нагадав про ультиматум Путіна

За словами Пєскова, позиція Кремля щодо можливого припинення бойових дій не змінилася.

«Два роки тому президент Путін виступив перед керівництвом Міністерства закордонних справ Росії та визначив основні умови для припинення бойових дій. Усі ці умови залишаються в силі. Вони добре відомі всім у світі, зокрема й у Києві», — цинічно заявив представник Кремля.

Фактично йдеться про ультимативні вимоги, які Володимир Путін озвучив під час виступу в Міністерстві закордонних справ РФ улітку 2024 року.

Тоді російський президент заявив, що передумовою початку будь-яких переговорів має стати повне виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також офіційна відмова України від вступу до НАТО.

Реклама

Таким чином, заява Пєскова свідчить, що Кремль не має наміру відновлювати переговорний процес до встановлення повного контролю над Донбасом і виконання інших висунутих Москвою вимог.

Вимоги Кремля до України

Пєсков також стверджував, що припинення бойових дій нібито залежить від рішень української сторони.

«Україна може ухвалити рішення, яке дозволить швидко зупинити бойові дії та перейти до складних переговорів», — сказав він, повторивши позицію Москви про необхідність виконання умов Кремля.

Окремо прессекретар президента РФ прокоментував публікацію агентства Bloomberg, у якій стверджувалося, що після безрезультатних контактів із президентом США Дональдом Трампом Кремль зробив ставку виключно на силове захоплення Донбасу.

Реклама

Пєсков назвав такі повідомлення «спекуляціями» та відмовився коментувати твердження про небажання Москви обговорювати питання окупованих українських територій.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо раніше заявив, що найближчими тижнями Вашингтон спробує з’ясувати, чи існує можливість відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, Сполучені Штати готові підтримати дипломатичний процес.

Новини партнерів