Федоров відповів, чи піде в опозицію до Зеленського і чи очолить мітинги

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не переходитиме в опозицію до президента Володимира Зеленського під час війни, та попередив, що не вийде на вулицю до учасників акцій протесту, які мітингують на його підтримку.

Про це він розповів у інтерв’ю газеті New York Times.

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В інтерв’ю Федоров заявив, що не перейде в політичну опозицію проти Володимира Зеленського під час війни та не зустрічатиметься на вулиці з демонстрантами, які підтримують його поновлення на посаді міністра оборони.

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Але він також сказав, що не повернеться до уряду, якщо його не відновлять на посаді міністра оборони.

«Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політику», — сказав Федоров, який провів сім років в уряді, починаючи з посади міністра цифрових технологій.

Він додав, що не розглядає це «як політичну боротьбу» та відмовився обговорювати приватні розмови з президентом чи причини звільнення.

Однак колишній глава Міноборони визнав, що лобісти оборонних підрядників активно агітували за його звільнення. Це виникло внаслідок суперечки щодо військової стратегії з деякими генералами та бюрократами, яка також стосувалася «корупції», сказав він.

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Тепер Федоров хоче, щоб перетягування каната між протестувальниками та президентом зосереджувалося не на його власній роботі, а на «стратегії у війні».

Що ще Федоров розповів у гучному інтерв’ю The New York Times, читайте у цій статті.

Раніше ми писали, що Федоров перервав довгу мовчанку і назвав реальну причину свого звільнення.

Також журналіст Саймон Шустер писав, що звільенння Федорова позбавило Україну її основного контакту з Ілоном Маском.

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