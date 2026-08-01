Федоров ответил, пойдет ли в оппозицию к Зеленскому и возглавит ли митинги

Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не будет переходить в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому во время войны и предупредил, что не выйдет на улицу к участникам акций протеста, митингующих в его поддержку.

Об этом он рассказал в интервью New York Times.

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В интервью Федоров заявил, что не перейдет в политическую оппозицию против Владимира Зеленского во время войны и не будет встречаться на улице с демонстрантами, поддерживающими его восстановление в должности министра обороны.

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Но он также сказал, что не вернется в правительство, если его не восстановят в должности министра обороны.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику», — сказал Федоров, проведший семь лет в правительстве, начиная с должности министра цифровых технологий.

Он добавил, что не рассматривает это «как политическую борьбу» и отказался обсуждать частные разговоры с президентом или причины увольнения.

Однако бывший глава Минобороны признал, что лоббисты оборонных подрядчиков активно агитировали за его увольнение. Это возникло в результате спора о военной стратегии с некоторыми генералами и бюрократами, которая также касалась «коррупции», сказал он.

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Теперь Федоров хочет, чтобы перетягивание каната между протестующими и президентом было сосредоточено не на его собственной работе, а на «стратегии в войне».

Что еще Федоров рассказал в интервью The New York Times, читайте в этой статье.

Раньше мы писали, что Федоров прервал долгое молчание и назвал реальную причину своего увольнения.

Также журналист Саймон Шустер писал, что увольнение Федорова лишило Украину ее основного контакта с Илоном Маском.

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