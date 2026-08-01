Легендарный альпинист не выжил под лавиной: как погиб рекордсмен Нирмал Пурджа

Горы в Пакистане. Иллюстративное изображение / © Associated Press

Реклама

Легендарный непальский альпинист Нирмал Пурджа, который в 2019 году установил мировой рекорд, покорив все 14 восьмитысячников планеты чуть более чем за шесть месяцев, погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане.

Об этом сообщает BBC.

Реклама

По информации издания, гибель 43-летнего альпиниста подтвердила компания Elite Expeditions, основателем и руководителем которой был сам Пурджа.

Реклама

В компании заявили, что «с глубокой скорбью и огромной болью» подтверждают гибель альпиниста в результате схода лавины, произошедшего в четверг. Также там сообщили, что получили подтверждение гибели ещё девяти участников международной экспедиции.

Стал легендой после исторического рекорда

Нирмал Пурджа родился в Непале, однако мировую известность приобрел в 2019 году, когда реализовал беспрецедентный проект Project Possible.

Ему удалось покорить все 14 самых высоких гор мира, высота которых превышает 8 тысяч метров, всего за чуть более шести месяцев. До этого на установление такого рекорда альпинистам требовались годы.

Еще большую популярность Пурджа приобрел после выхода в 2021 году документального фильма Netflix «14 вершин: Нет ничего невозможного» (14 Peaks: Nothing Is Impossible), в котором рассказывается о его рекордном восхождении и подготовке к нему.

Реклама

Гибель подтвердили власти Непала

Ранее пакистанские спасатели сообщили об обнаружении тел трёх участников экспедиции — американской альпинистки Мэллори Гайс, гражданки Омана Надхиры Ахмед Абдуллы Аль-Харти и непальца Пур Бахадура Гурунга.

Впоследствии компания Elite Expeditions подтвердила, что все десять участников экспедиции погибли.

Гибель Нирмала Пурджи также подтвердил премьер-министр Непала Балендра Шах.

По его словам, трагическая гибель шестерых непальских и четырёх иностранных альпинистов в горном массиве Каракорум стала большим потрясением для страны.

Реклама

«История их мужества, преданности и вклада навсегда останется источником вдохновения», — написал глава правительства.

От спецназовца — до альпиниста

До начала профессиональной карьеры в альпинизме Нирмал Пурджа служил в британской армии. В 2003 году он поступил на службу в армию, а впоследствии стал бойцом элитного подразделения Special Boat Service (SBS) — сил специального назначения Королевского флота Великобритании.

Легендарный альпинист Нирмал Пурджа / © Associated Press

После завершения военной карьеры он полностью посвятил себя высотному альпинизму и через несколько лет стал одним из самых известных горных гидов в мире.

Одна из самых опасных вершин планеты

На горе Броуд-Пик высотой 8047 метров в горном массиве Каракорум сошла лавина.

Броуд-Пик — двенадцатая по высоте гора в мире и считается одной из самых сложных и опасных вершин для восхождения. Первое успешное покорение вершины состоялось в 1957 году силами австрийской экспедиции.

Несмотря на то, что с тех пор гору покорили сотни альпинистов, десятки людей погибли при попытках восхождения. Одним из самых трагических сезонов стал 2013 год, когда на Броуд-Пике погибли по меньшей мере шесть альпинистов. Новая трагедия стала одной из самых масштабных по количеству жертв в истории этой вершины.

Напомним, ранее на Эвересте спасли 52-летнего гида Даву Шерпу, который провёл почти шесть дней в горах без запасов еды, воды и кислорода.

Новости партнеров