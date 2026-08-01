Что звезды нам пророчат: гороскоп на 3-9 августа 2026

Гороскоп на 3-9 августа 2026 / © Associated Press

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Весь период остается под влиянием напряженного взаимодействия Марса и Лилит. Это время, когда возрастает вероятность обострения конфликтов, резких слов, необдуманных поступков и эмоциональных всплесков, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

6 августа в 22:13 (GMT+3) Венера переходит в знак Весы. По влиянием этого транзита люди начинают чаще искать компромиссы, появляется желание договариваться, восстанавливать отношения и наводить порядок в личной жизни. Венера помогает увидеть ценность сотрудничества, уважения и взаимной поддержки.

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6 и 7 августа Солнце образует гармоничный тригон с ретроградным Сатурном. Это один из тех аспектов, который помогает сохранить устойчивость даже тогда, когда вокруг происходят сложные события. Возвращаются вопросы, которые уже возникали раньше, но теперь появляется возможность решить их более грамотно.

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К концу недели энергетика становится более яркой и динамичной. 9 августа в 19:28 (GMT+3) Меркурий входит в знак Льва, усиливая желание открыто говорить о своих идеях, проявлять инициативу и привлекать внимание к своим творческим проектам. Многие почувствуют вдохновение, появится желание выступать, учиться, делиться опытом или начинать новые информационные проекты.

Это благоприятное время для переговоров, презентаций, рекламы, творческой деятельности и любых занятий, где важно произвести впечатление. Вместе с тем Меркурий во Льве напоминает, что уверенность не должна превращаться в категоричность. Умение слышать других сейчас окажется не менее ценным, чем способность убедительно говорить самому.

Овен

Неделя располагает к активным действиям — энергии много, и важно направить её в нужное русло, а не распылять по мелочам и случайным спорам. Есть риск сорваться на резкость там, где достаточно было бы спокойного разговора, поэтому старайтесь ловить момент перед тем, как сказать что-то на эмоциях. В делах хорошо браться за то, что требует решительности и быстрого старта — сейчас вы способны сдвинуть с места то, что долго буксовало. К выходным появится шанс закрыть давний вопрос, который откладывали — возможно, стоит первым сделать шаг.

Телец

Хорошая неделя для стабильности и наведения порядка в делах и дома — сейчас особенно приятно заниматься бытовыми вопросами, которые давно откладывались: разбор шкафов, планирование бюджета, завершение мелких задач. Не торопите события — то, что строится не спеша, окажется прочнее, чем решения, принятые второпях. В личных отношениях цените простые моменты вместе: совместный ужин, прогулка, тихий вечер без гаджетов — именно они сейчас укрепляют связь сильнее громких жестов и подарков.

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Близнецы

Возможен неожиданный разговор, который расставит всё по местам и даст ответ на вопрос, который давно вас занимал. Не распыляйтесь на слишком много тем сразу: выберите главное и сосредоточьтесь на нём, иначе рискуете разбросать силы впустую. В отношениях сейчас особенно важна честность — партнёр оценит прямой разговор больше, чем недомолвки или попытки сгладить острые углы шутками. Если давно хотели что-то обсудить, но откладывали, эта неделя — удачный момент. Будьте готовы и слушать, а не только говорить.

Рак

Неделя чувствительная, эмоции острее обычного, и то, что раньше не задевало, сейчас может вызвать неожиданно сильную реакцию. Дайте эмоциям немного отстояться, прежде чем делать выводы. Семья и дом становятся источником силы — уделите время близким, это вернётся сторицей в виде тепла и поддержки, которая вам сейчас особенно нужна. В отношениях теперь больше нежности и меньше рациональных разговоров — позвольте себе быть уязвимыми с тем, кому доверяете. Партнёр удивит вас в тот момент, когда вы меньше всего этого ждали.

Лев

Неделя для проявления себя — уверенность и харизма сейчас работают на вас, и окружающие это замечают. Хороший момент, чтобы заявить о своих желаниях в отношениях или на работе — то, что раньше держали при себе, стоит озвучить открыто. Избегайте излишней категоричности в спорах — гибкость принесёт больше пользы, чем настойчивость, даже если чувствуете себя правым. В личной жизни есть риск переоценить собственную значимость в глазах партнёра. Одинокие Львы могут привлечь внимание благодаря естественному обаянию и уверенности.

Дева

Практичный настрой поможет разобраться с накопившимися делами — неделя благоволит планированию и разложению всего по полочкам, включая мысли и чувства, которые давно требовали структуры. Хорошее время навести порядок не только в бытовых вопросах, но и в личной жизни — понять, что действительно важно, а что можно отпустить. Партнёр оценит заботу больше, чем красивые слова, особенно если она выражается в конкретных действиях. Разговор приведёт к хорошему результату, если избегать придирок по мелочам.

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Весы

Прекрасная неделя для любовных отношнний — легче находить компромиссы и договариваться, даже там, где раньше возникали трения. Хочется красоты и приятного окружения — не отказывайте себе в этом, будь то новая деталь в интерьере, красивый наряд или просто время, проведённое в приятной атмосфере. Для одиноких Весов возможны приятные знакомства и лёгкие флирты — обаяние сейчас особенно заметно окружающим. Тем, кто в паре, стоит воспользоваться моментом, чтобы освежить отношения — устроить свидание, сказать давно невысказанные тёплые слова.

Скорпион

Неделя располагает к глубоким размышлениям и внутренней трансформации — возможно, вы начнёте иначе смотреть на ситуацию, которая долго казалась неизменной. В отношениях сейчас важнее искренность, чем недосказанность: если есть чувства или сомнения, которые вы скрывали, самое время их озвучить. Партнёр способен услышать вас лучше, чем кажется, если вы дадите ему шанс. Интенсивность переживаний может быть высокой, но именно она способна привести к настоящему прорыву в понимании себя и своих отношений.

Стрелец

Хорошее время для новых идей и планов на будущее — горизонты расширяются, и появляется желание выйти за рамки привычного распорядка. Не бойтесь выйти из привычной зоны комфорта — маленький рискованный шаг сейчас может принести неожиданно хороший результат. В личной жизни возможны неожиданные повороты — знакомство, разговор или ситуация, которая изменит взгляд на отношения. Партнёру важно почувствовать, что вы искренне заинтересованы в развитии отношений, а не воспринимаете их как нечто само собой разумеющееся.

Козерог

Неделя требует терпения и дисциплины — результаты придут не сразу, но усилия не пропадут даром, если продолжать двигаться шаг за шагом. Есть соблазн опустить руки, если что-то не даётся с первого раза — постарайтесь не поддаваться этому чувству и довериться процессу. В отношениях избегайте чрезмерной сдержанности: иногда стоит показать чувства прямо, а не только делом, даже если это кажется непривычным и уязвимым. Партнёр может нуждаться в подтверждении ваших чувств словами, а не только заботой на практике.

Водолей

Неделя непредсказуемая, возможны внезапные новости или перемены планов, которые нарушат привычный ритм. Используйте это как шанс, а не повод для тревоги — свежий взгляд на ситуацию сейчас особенно ценен и может открыть неожиданные возможности. В отношениях цените право друг друга на личное пространство — не воспринимайте потребность партнёра побыть одному как отдаление или охлаждение чувств. Возможен интересный разговор с человеком, чьё мнение окажется неожиданно важным.

Рыбы

Доверяйте внутреннему голосу больше, чем логике на этой неделе, особенно в вопросах, где рациональные аргументы противоречат внутреннему ощущению. Возможны сны или предчувствия, которые окажутся пророческими — обращайте на них внимание, не отмахиваясь как от случайности. В любви растёт чувствительность — будьте нежны с собой и с партнёром, избегая излишней драматизации мелочей, которые в другое время не показались бы значимыми. Есть риск излишне погрузиться в переживания и потерять связь с реальностью происходящего.

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