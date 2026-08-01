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В Кремле назвали циничное условие для возобновления переговоров о мире
Кремль не намерен возобновлять переговорный процесс до установления полного контроля над Донбассом
Несмотря на недавнее заявление государственного секретаря США Марко Рубио о готовности Вашингтона содействовать возобновлению мирных переговоров между Украиной и Россией, в Кремле заявили, что не планируют возвращаться к переговорному процессу, пока не будут выполнены требования государства-агрессора.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводят российские государственные пропагандистские СМИ.
Пресс-секретарь Кремля, комментируя публикации западных СМИ, утверждал, что Москва якобы по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию, однако только на условиях, ранее выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным.
Песков напомнил об ультиматуме Путина
По словам Пескова, позиция Кремля в отношении возможного прекращения боевых действий не изменилась.
«Два года назад президент Путин выступил перед руководством Министерства иностранных дел России и определил основные условия для прекращения боевых действий. Все эти условия остаются в силе. Они хорошо известны всем в мире, в том числе и в Киеве», — цинично заявил представитель Кремля.
По сути, речь идет об ультимативных требованиях, которые Владимир Путин озвучил во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ летом 2024 года.
Тогда российский президент заявил, что предпосылкой начала любыхкаких-либо переговоров должен стать полный вывод украинских войск из подконтрольных Киеву районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также официальный отказ Украины от вступления в НАТО.
Таким образом, заявление Пескова свидетельствует о том, что Кремль не намерен возобновлять переговорный процесс до установления полного контроля над Донбассом и выполнения других выдвинутых Москвой требований.
Требования Кремля к Украине
Песков также утверждал, что прекращение боевых действий якобы зависит от решений украинской стороны.
«Украина может принять решение, которое позволит быстро прекратить боевые действия и перейти к сложным переговорам», — сказал он, повторив позицию Москвы о необходимости выполнения условий Кремля.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой утверждалось, что после безуспешных контактов с президентом США Дональдом Трампом Кремль сделал ставку исключительно на силовой захват Донбасса.
Песков назвал такие сообщения «спекуляциями» и отказался комментировать утверждения о нежелании Москвы обсуждать вопрос об оккупированных украинских территориях.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что в ближайшие недели Вашингтон попытается выяснить, существует ли возможность возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Соединённые Штаты готовы поддержать дипломатический процесс.