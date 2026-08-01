Не кладите этот фрукт рядом с бананами: из-за этой ошибки они быстрее портятся

Почему бананы быстро портятся / © pexels.com

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Оказывается, некоторые фрукты лучше держать подальше друг от друга, ведь они выделяют природный газ, ускоряющий созревание. Особенно это касается бананов и яблок.

Какой фрукт нельзя хранить рядом с бананами

Эксперты советуют не класть яблоки рядом с бананами, если вы хотите подольше сохранить их свежими.

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Причина — этилен. Это природный растительный гормон в виде газа, который выделяют некоторые фрукты при созревании. Он действует как своеобразный «сигнал» для других плодов, заставляя их быстрее созревать.

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Бананы являются одними из фруктов, активно производящих этилен. Когда рядом лежат яблоки, они также могут влиять на созревание, из-за чего фрукты быстрее теряют свежесть.

В результате бананы могут быстрее укрываться темными пятнами, становиться мягкими, а яблоки — быстрее терять хрупкость.

Почему бананы быстро чернеют рядом с другими фруктами

Бананы после сбора продолжают созревать. Именно поэтому они с течением времени меняют цвет с зеленого на желтый, а затем могут становиться коричневыми.

Если положить их рядом с фруктами, также выделяющими этилен, процесс ускоряется. В теплом помещении этот эффект становится еще более заметным.

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К фруктам, активно выделяющим этилен, относятся:

яблоки;

груши;

авокадо;

персики;

сливы;

манго.

Именно поэтому не следует хранить все фрукты в одной фруктовой миске.

Как правильно хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими

Почему нельзя хранить бананы рядом с яблоками? / © unsplash.com

Чтобы бананы дольше не портились, следует придерживаться нескольких простых правил:

храните бананы отдельно от яблок и других фруктов;

держите их в сухом месте при комнатной температуре;

не кладите бананы в герметичный пакет — им нужна циркуляция воздуха;

не оставляйте спелые бананы рядом с зелеными фруктами;

если нужно замедлить созревание, можно обернуть верхушку кисти пленкой — именно через плодоножку выделяется часть этилена.

Нужно ли хранить бананы в холодильнике

Для целых бананов холодильник не является лучшим вариантом. Низкая температура может повлиять на кожуру — она быстро темнеет.

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В то же время мякоть внутри может оставаться пригодной для употребления. Поэтому спелые бананы можно положить в холодильник, если вы планируете использовать их в ближайшие дни, например для смузи, выпечки или десертов.

Какие еще фрукты не стоит держать вместе

Не только бананы и яблоки могут оказывать влияние друг на друга. Некоторые фрукты лучше хранить отдельно, чтобы они не ускоряли созревание соседей.

Например:

яблоки не следует класть рядом с зелеными овощами;

спелые бананы лучше держать подальше от авокадо;

груши и персики могут быстро портить другие нежные фрукты.

Правильное хранение поможет не только дольше наслаждаться вкусом продуктов, но и снизить количество пищевых отходов.

FAQ

Почему нельзя хранить бананы рядом с яблоками?

Бананы и яблоки выделяют этилен — природный газ, который ускоряет созревание фруктов. Если держать их вместе, они могут быстрее созревать, портиться и терять свежесть.

Как хранить бананы, чтобы они не чернели?

Чтобы бананы дольше оставались свежими, храните их отдельно от других фруктов в сухом прохладном месте без прямых солнечных лучей. Также можно обернуть плодоножку, чтобы замедлить выделение этилена.

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