Не кладіть цей фрукт поруч із бананами: через цю помилку вони швидше псуються

Чому банани швидко псуються / © pexels.com

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Виявляється, деякі фрукти краще тримати подалі один від одного, адже вони виділяють природний газ, який прискорює дозрівання. Особливо це стосується бананів та яблук.

Який фрукт не можна зберігати поруч із бананами

Експерти радять не класти яблука поруч із бананами, якщо ви хочете довше зберегти їх свіжими.

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Причина — етилен. Це природний рослинний гормон у вигляді газу, який виділяють деякі фрукти під час дозрівання. Він діє як своєрідний «сигнал» для інших плодів, змушуючи їх швидше достигати.

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Банани є одними з фруктів, які активно виробляють етилен. Коли поруч лежать яблука, вони також можуть впливати на процес дозрівання, через що фрукти швидше втрачають свіжість.

У результаті банани можуть швидше вкриватися темними плямами, ставати м’якими, а яблука — швидше втрачати хрумкість.

Чому банани швидко чорніють поруч з іншими фруктами

Банани після збору продовжують дозрівати. Саме тому вони з часом змінюють колір із зеленого на жовтий, а потім можуть ставати коричневими.

Якщо покласти їх поруч із фруктами, які також виділяють етилен, процес прискорюється. У теплому приміщенні цей ефект стає ще помітнішим.

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До фруктів, які активно виділяють етилен, належать:

яблука;

груші;

авокадо;

персики;

сливи;

манго.

Саме тому не варто зберігати всі фрукти в одній фруктовій мисці.

Як правильно зберігати банани, щоб вони довше залишалися свіжими

Чому не можна зберігати банани поруч із яблуками? / © unsplash.com

Щоб банани довше не псувалися, варто дотримуватися кількох простих правил:

зберігайте банани окремо від яблук та інших фруктів;

тримайте їх у сухому місці при кімнатній температурі;

не кладіть банани у герметичний пакет — їм потрібна циркуляція повітря;

не залишайте стиглі банани поруч із зеленими фруктами;

якщо потрібно уповільнити дозрівання, можна обгорнути верхівку грона плівкою — саме через плодоніжку виділяється частина етилену.

Чи потрібно зберігати банани в холодильнику

Для цілих бананів холодильник не є найкращим варіантом. Низька температура може вплинути на шкірку — вона швидко темніє.

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Водночас м’якоть усередині може залишатися придатною до вживання. Тому стиглі банани можна покласти в холодильник, якщо ви плануєте використати їх найближчими днями, наприклад, для смузі, випічки чи десертів.

Які ще фрукти не варто тримати разом

Не лише банани та яблука можуть впливати одне на одного. Деякі фрукти краще зберігати окремо, щоб вони не прискорювали дозрівання сусідів.

Наприклад:

яблука не варто класти поруч із зеленими овочами;

стиглі банани краще тримати подалі від авокадо;

груші та персики можуть швидко псувати інші ніжні фрукти.

Правильне зберігання допоможе не лише довше насолоджуватися смаком продуктів, а й зменшити кількість харчових відходів.

FAQ

Чому не можна зберігати банани поруч із яблуками?

Банани та яблука виділяють етилен — природний газ, який прискорює дозрівання фруктів. Якщо тримати їх разом, вони можуть швидше достигати, псуватися та втрачати свіжість.

Як зберігати банани, щоб вони не чорніли?

Щоб банани довше залишалися свіжими, зберігайте їх окремо від інших фруктів, у прохолодному сухому місці без прямих сонячних променів. Також можна обгорнути плодоніжку, щоб уповільнити виділення етилену.

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