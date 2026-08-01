"Сім моїх янголят": донька з родини Воронових показала щемливе фото з загиблими рідними

Ауріка Воронова з сімома братиками та сестричками / © із соцмереж

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Ауріка Воронова, донька з родини Воронових, показала архівну світлину, на якій вона зафіксована разом із молодшими братами та сестрами.

На фото, яке дівчина опублікувала в Instagram діти позують у традиційних українських вишиванках під час фотоконкурсу у 2020 році.

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Світлину дівчина супроводила щемливим дописом, у якому вшанувала пам’ять своїх рідних та висловила біль від страшної втрати.

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«Фотографувала нас наша матуся… Я — старша сестра і відтепер сім моїх янголят: Марк, Домініка, Віоріка, Захарій, Азарій Ілай, Федеріка та Еміля. Я ніколи не дозволю цього забути! Будьте прокляті всі ті, хто заподіяв таке страшне та величезне горе!» — написала Ауріка Воронова.

Ауріка Воронова з сімома братиками та сестричками / © із соцмереж

Ракета вбила цілу родину у власному домі

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селу в передмісті Кривого Рогу. Балістична ракета «Іскандер-М» прямо влучила у приватний будинок, у якому жила багатодітна родина. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ракету було випущено з району російського Воронежа.

Росіяни вбили родину Воронових у Радушному. Батько Артем і мати Олена Воронови разом зі сімома меншими дітьми та онуком були вдома у момент удару російської ракети по Дніпропетровщині.

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