"Прилетіло", коли працювали сотні людей: Росія вдарила по складу Rozetka під Києвом

Наслідки удару по складах Rozetka / © Facebook Ірини Чечоткіної

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Унаслідок російської повітряної атаки на Київську область реактивний безпілотник типу «Шахед» уразив склад маркетплейса Rozetka, де в момент удару перебували 270 працівників. Внаслідок атаки загинув один співробітник компанії, ще семеро людей дістали поранення.

Про це у Facebook повідомила співзасновниця та співвласниця маркетплейса Rozetka Ірина Чечоткіна.

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«Сьогодні зранку реактивний шахед уразив наш склад. На той момент на складі працювали 270 людей. На жаль, загинув наш колега Володимир Мельниченко. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані», — написала Чечоткіна.

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За її словами, компанія надасть усю необхідну допомогу постраждалим та родині загиблого.

«Ми забезпечимо постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною допомогою. На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною», — зазначила співвласниця Rozetka.

Водночас вона наголосила, що попри завдані руйнування компанія продовжить роботу.

«Все інше — відбудуємо і відновимо. ROZETKA працює», — підкреслила Чечоткіна.

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Нагадаємо, вранці у суботу, 1 серпня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Однією з цілей атаки стали складські приміщення у Броварах, які зазнали пошкоджень унаслідок удару ворожих безпілотників.

Крім того, у ніч проти 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по Київській області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.

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