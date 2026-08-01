Французьке мелірування волосся / © Фото з відкритих джерел

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Якщо ви втомилися від постійного підфарбовування відрослих коренів, щомісячних візитів до перукаря та різких меж між натуральним і фарбованим волоссям, французьке мелірування може стати саме тим рішенням, яке ви шукали.

Що таке French highlights і чому цей тренд став таким популярним

French highlights — це сучасна техніка освітлення волосся, яка створює ефект природних сонячних відблисків. На відміну від класичного мелірування з контрастними пасмами, ця методика спрямована на м’яке поєднання відтінків і максимально натуральний результат.

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Головна ідея французького мелірування — не змінити колір волосся повністю, а зробити його більш об’ємним, живим і сяйливим. Пасма підбираються так, щоб вони гармонійно поєднувалися з вашим природним відтінком, створюючи ефект волосся, яке ніби вигоріло на сонці.

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Саме тому цей тренд так полюбили жінки, які хочуть виглядати стильно, але не бажають бути «прив’язаними» до салону кожні 4–6 тижнів.

Чому французьке мелірування не потребує частого оновлення

Одна з найбільших переваг French highlights — природне відростання волосся без різкого переходу між коренями та довжиною.

При традиційному фарбуванні відросла прикоренева зона часто стає помітною вже через кілька тижнів. Натомість французька техніка передбачає плавне змішування кольорів, тому новий ріст волосся виглядає як частина задуманої зачіски.

Залежно від структури волосся, початкового кольору та бажаного ефекту результат може залишатися красивим приблизно 3–6 місяців без повного оновлення фарбування.

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Чим French highlights відрізняється від балаяжу та шатушу

На перший погляд французьке мелірування може нагадувати популярні техніки балаяж або шатуш, але між ними є різниця.

Балаяж створює плавне освітлення переважно за допомогою ручного нанесення фарби на поверхню волосся.

Шатуш робить акцент на розтушованих переходах і ефекті вигорілих кінчиків.

French highlights більше нагадує ювелірну роботу з кольором: майстер стратегічно розміщує світлі пасма, щоб додати волоссю глибини, блиску та природної багатовимірності.

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Кому підійде французьке мелірування

Ця техніка універсальна й може адаптуватися практично під будь-який тип волосся.

French highlights особливо сподобається тим, хто:

хоче освітлити волосся без різкої зміни образу;

прагне натурального відтінку;

не має часу регулярно відвідувати салон;

хоче додати волоссю об’єму та блиску;

шукає альтернативу класичному фарбуванню.

Техніка підходить для:

блондинок, які хочуть зробити колір більш глибоким;

брюнеток, які мріють про теплі карамельні або медові відблиски;

русявого волосся, якому потрібно більше «життя»;

тих, хто хоче м’яко замаскувати перші сиві пасма.

Які відтінки French highlights зараз у тренді

Найпопулярніші варіанти французького мелірування:

Медовий блонд

Теплий золотистий відтінок, який додає обличчю свіжості та створює ефект дорогого волосся.

Карамельні пасма

Ідеальний варіант для брюнеток і шатенок, які хочуть легкого освітлення без переходу в дуже світлий блонд.

Бежевий блонд

Нейтральний відтінок, який виглядає елегантно та максимально природно.

М’який шоколад із золотистими відблисками

Варіант для тих, хто хоче залишити волосся темним, але зробити його більш об’ємним.

Як доглядати за волоссям після French highlights

Щоб колір довше залишався блискучим:

використовуйте шампуні для фарбованого волосся;

не мийте волосся занадто гарячою водою;

регулярно робіть зволожувальні маски;

використовуйте термозахист перед укладанням;

підтримуйте колір тонувальними засобами за рекомендацією майстра.

Правильний догляд допомагає зберегти не лише відтінок, а й здоровий вигляд волосся.

FAQ

Що таке французьке мелірування волосся?

Французьке мелірування — це сучасна техніка фарбування, під час якої створюють м’які світлі пасма з плавними переходами. Воно додає волоссю природного сяйва та дозволяє довше зберігати гарний вигляд без частого фарбування коренів.

Як довго тримається французьке мелірування?

У середньому ефект French highlights може зберігатися від кількох місяців до пів року. Завдяки плавному переходу кольору відрослі корені не виглядають різко, тому корекцію можна робити значно рідше, ніж при класичному фарбуванні.

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