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ТСН у соціальних мережах

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128
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Що буде, якщо їсти лимон щодня: лікарі назвали вісім змін, які відбудуться з вашим тілом

Лимон — один із найпопулярніших цитрусових фруктів у світі, який давно став символом здорового харчування. Його додають у чай, воду, салати, десерти та використовують як натуральний компонент у домашньому догляді.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Користь лимона для організму

Користь лимона для організму / © pexels.com

Але чи справді щоденне вживання лимона може позитивно впливати на організм? Чи корисно пити воду з лимоном щоранку? І кому варто бути обережним із цим кислим фруктом?

В Health розібралися, які зміни можуть відбутися з тілом, якщо регулярно додавати лимон до свого раціону.

Харчова цінність лимона: що міститься у цьому фрукті

Попри невеликий розмір, лимон містить чимало корисних речовин. Найбільше його цінують за високий вміст вітаміну C — потужного антиоксиданту, який бере участь у роботі імунної системи та захищає клітини від впливу вільних радикалів.

Також у складі лимона є:

  • органічні кислоти;

  • харчові волокна (особливо у цедрі та м’якоті);

  • флавоноїди — рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями;

  • калій;

  • магній;

  • невелика кількість вітамінів групи B.

Крім того, лимон має низьку калорійність, тому його часто використовують у раціоні людей, які прагнуть харчуватися збалансовано.

Лимон може підтримувати імунну систему

Одна з головних причин популярності лимона — його зв’язок із вітаміном C. Ця речовина необхідна для нормальної роботи імунної системи, допомагає організму боротися з окислювальним стресом і підтримує природні захисні функції.

Вживання лимона не є «ліками від застуди», але достатня кількість вітаміну C у раціоні важлива для підтримки здоров’я.

Особливо актуальним це може бути у періоди, коли організм потребує більше поживних речовин — наприклад, у холодну пору року.

Лимонна вода допомагає підтримувати водний баланс

Багатьом людям складно пити достатню кількість звичайної води протягом дня. Додавання кількох часточок лимона може зробити напій приємнішим на смак і допомогти сформувати корисну звичку.

Вода з лимоном:

  • сприяє споживанню більшої кількості рідини;

  • освіжає;

  • може стати альтернативою солодким напоям.

Водночас важливо пам’ятати: головна користь такого напою походить саме від води, а не від здатності лимона «очищати організм від токсинів».

Лимон може позитивно впливати на травлення

Лимони містять розчинну клітковину, яка необхідна для нормальної роботи кишечника. Найбільше її знаходиться у м’якоті та білому прошарку під шкіркою.

Кислоти у складі лимона також можуть стимулювати виділення слини та травних соків, що є частиною природного процесу травлення.

Однак людям із чутливим шлунком або проблемами із кислотністю варто вживати лимон обережно.

Лимон містить антиоксиданти, які захищають клітини

Щодня організм стикається з дією вільних радикалів — нестабільних молекул, які можуть пошкоджувати клітини.

Антиоксиданти у лимоні допомагають боротися з окислювальним стресом. Саме тому цитрусові часто називають важливою частиною раціону, орієнтованого на довгострокове підтримання здоров’я.

Лимон може бути корисним для здоров’я серця

Збалансоване харчування з достатньою кількістю фруктів та овочів пов’язують із кращим станом серцево-судинної системи.

Лимони містять калій — мінерал, який бере участь у регуляції роботи м’язів та нервової системи.

Крім того, рослинні сполуки у цитрусових можуть підтримувати загальний здоровий раціон, особливо якщо вони замінюють менш корисні продукти.

Лимон може підтримувати здоров’я шкіри

Чим корисний лимон для організму / © pexels.com

Чим корисний лимон для організму / © pexels.com

Вітамін C необхідний організму для вироблення колагену — білка, який відповідає за міцність і пружність шкіри.

Регулярне вживання продуктів із вітаміном C у складі збалансованого харчування може допомагати підтримувати здоровий вигляд шкіри.

Однак важливо розуміти: один лише лимон не зробить шкіру ідеальною. На її стан впливають також сон, харчування, рівень стресу та догляд.

Лимон може допомагати контролювати вагу

Сам по собі лимон не спалює жир і не є «жироспалювачем». Проте він може бути корисним елементом здорового раціону.

Наприклад:

  • вода з лимоном може замінити солодкі напої;

  • кислий смак може зробити страви цікавішими без додавання зайвих калорій;

  • фрукти допомагають урізноманітнити харчування.

Для зниження ваги важливий не один продукт, а загальний баланс калорій та поживних речовин.

Лимон може підтримувати здоров’я нирок

Деякі дослідження вказують, що лимонна кислота може впливати на утворення певних видів каменів у нирках, оскільки вона здатна зв’язувати кальцій і перешкоджати формуванню кристалів.

Проте лимон не є лікуванням захворювань нирок, тому за наявності проблем необхідно консультуватися з лікарем.

Чи можна їсти лимон щодня

Для більшості здорових людей помірна кількість лимона у раціоні є безпечною.

Його можна додавати:

  • у воду;

  • чай;

  • салати;

  • рибні та м’ясні страви;

  • домашні десерти.

Але надмірне вживання кислого лимонного соку може негативно впливати на зубну емаль або подразнювати слизову оболонку шлунка.

Кому варто обмежити вживання лимона

Обережними з лимоном варто бути людям, які мають:

  • підвищену кислотність шлунка;

  • гастрит або загострення виразкової хвороби;

  • чутливу зубну емаль;

  • алергію на цитрусові.

Після вживання кислих напоїв бажано прополоскати рот водою, щоб зменшити вплив кислот на зуби.

FAQ

Що буде, якщо їсти лимон щодня?

Якщо додавати лимон у раціон щодня в помірній кількості, організм отримуватиме додаткову порцію вітаміну C, антиоксидантів та рослинних сполук. Лимон може підтримувати імунну систему, травлення та здоровий баланс харчування. Водночас він не є універсальним засобом від усіх проблем зі здоров’ям.

Чи корисно пити воду з лимоном натщесерце?

Вода з лимоном вранці може бути корисною звичкою, якщо вона допомагає пити більше рідини та замінює солодкі напої. Проте немає наукових доказів, що саме вода з лимоном натщесерце «очищає організм» або запускає швидке схуднення.

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