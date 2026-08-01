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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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901
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Світла й опалення може не бути: капітан ЗСУ зробив невтішний прогноз щодо зими

На українців чекає над складна зима в умовах нестачі електропостачання. Складнощі очікуються і з теплом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Світла й опалення може не бути: капітан ЗСУ зробив невтішний прогноз щодо зими

© Associated Press

Капітан Збройних сил України Андрій Оністрат закликав українців уже зараз готуватися до можливих труднощів із електро- та теплопостачанням у зимовий період. Такий сценарій може реалізуватися на 95 відсотків.

Про це він заявив у своєму інтервʼю для «LIGA.net».

За словами військового, не можна виключати ситуацію, за якої взимку українці можуть залишитися без світла та опалення.

«Треба готуватися, що ні опалення, ні світла у нас не буде. Кожна людина, яка зараз це слухає, має сприймати це як дуже реалістичний сценарій. З ймовірністю реалізації на 95 відсотків», — сказав Оністрат.

Експерт радить українцям записатися усім, що може накопичувати чи зберігати електроенергію. Наразі, додає він, ще є час для цього.

«Коли ви до цієї ситуації повернетеся в грудні, там буде черга до травня», — завершив військовий.

Нагадаємо, у Раді попередили про загрозу нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі України напередодні опалювального сезону. Голова підкомітету з енергозбереження Сергій Нагорняк заявив, що основною ціллю РФ можуть стати підстанції, які передають електроенергію від атомних електростанцій до споживачів. У разі їхнього пошкодження можливі серйозні перебої з електропостачанням, а також ризики для стабільної роботи енергосистеми. Водночас він наголосив, що українські енергетики та військові вже готуються до такого сценарію й працюють над посиленням захисту критичної інфраструктури.

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Дата публікації
Кількість переглядів
901
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