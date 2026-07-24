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Сікорський зробив прогноз щодо Путіна: Ця зима може стати останньою надією
Москва у війні з Києвом виснажує свої резерви, найближча зима може бути останньою надією Путіна зламати опір українців, вважає очільник МЗС Польщі.
Наступна зима може стати останньою надією російського диктатора Володимира Путіна зламати Україну через вичерпання ресурсів Росії.
Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVP info.
Міністр звернув увагу на економічні проблеми Росії. За його словами, лише за перше півріччя цього року Москва продала 44 тони золота зі своїх резервів — найбільше за всю історію, що, на його думку, свідчить про поступове вичерпання ресурсів країни.
«Це означає, що Росії закінчуються ресурси. Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну. А в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й перемогла у цій війні», — сказав він.
Сікорський також наголосив, що Путін наступає, продовжує бомбардування, і саме він є ворогом і для Польщі, і для України, а не Варшава та Київ для одне одного.
«Щоразу в історії, починаючи від XVII століття, російська агентура нацьковувала нас на українців. Ми не можемо бути геополітичними простаками й не розуміти цієї логіки», — сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що Сікорський скептично оцінив зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. З його слів, наразі ці переговори не принесли жодних відчутних результатів.