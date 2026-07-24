Сікорський зробив прогноз щодо Путіна: Ця зима може стати останньою надією

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Наступна зима може стати останньою надією російського диктатора Володимира Путіна зламати Україну через вичерпання ресурсів Росії.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVP info.

Міністр звернув увагу на економічні проблеми Росії. За його словами, лише за перше півріччя цього року Москва продала 44 тони золота зі своїх резервів — найбільше за всю історію, що, на його думку, свідчить про поступове вичерпання ресурсів країни.

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«Це означає, що Росії закінчуються ресурси. Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну. А в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й перемогла у цій війні», — сказав він.

Сікорський також наголосив, що Путін наступає, продовжує бомбардування, і саме він є ворогом і для Польщі, і для України, а не Варшава та Київ для одне одного.

«Щоразу в історії, починаючи від XVII століття, російська агентура нацьковувала нас на українців. Ми не можемо бути геополітичними простаками й не розуміти цієї логіки», — сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сікорський скептично оцінив зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. З його слів, наразі ці переговори не принесли жодних відчутних результатів.

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